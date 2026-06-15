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A Vittoria arrestati due giovani per spaccio: sequestrata droga e denaro
15 Giu 2026 11:47
La Polizia di Stato di Vittoria ha arrestato in flagranza di reato due cittadini tunisini di 24 e 18 anni, accusati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.
L’atteggiamento sospetto e il controllo degli agenti
Secondo quanto riferito, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dall’atteggiamento nervoso e visibilmente inquieto dei due giovani alla vista della pattuglia.
Un comportamento che ha insospettito gli agenti, inducendoli a fermarli per un controllo immediato sul posto.
La perquisizione e il sequestro della droga
Durante la verifica, i poliziotti hanno rinvenuto addosso ai due fermati 15 stecche di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 11,40 grammi.
Insieme alla droga sono state trovate anche banconote di piccolo taglio, ritenute compatibili con l’attività di spaccio, oltre a materiale utile al frazionamento e al confezionamento delle dosi.
Un insieme di elementi che ha portato all’arresto immediato dei due giovani.
Arresti domiciliari e trasferimento al CPR
I due arrestati sono stati inizialmente posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.
Successivamente, all’esito del provvedimento giudiziario, i due cittadini stranieri sono stati espulsi e trasferiti presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta.
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