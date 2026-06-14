Serata difficile sulle strade iblee: tre incidenti, uno a Punta Secca e due nel modicano. Lunghe code al rientro dal mare

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È stata una domenica sera particolarmente complicata per gli automobilisti della provincia di Ragusa, alle prese con diversi incidenti stradali che hanno provocato rallentamenti e lunghe code sulle principali arterie del territorio. Al momento gli elementi a disposizione sono ancora frammentari e le forze dell’ordine, insieme ai soccorritori, sono tuttora impegnate sui luoghi dei sinistri per ricostruire l’esatta dinamica degli accadimenti.

Uno degli incidenti più significativi si è verificato sulla Sp 35 a Punta Secca, dove per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate. Nell’impatto uno dei veicoli è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza.

Due gli incidenti registrati sul versante modicano. Sulla Sp 45 Modica-Pozzallo, due auto si sono scontrate provocando il ferimento di tre persone. Secondo le prime informazioni, fortunatamente nessuno dei coinvolti avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia di Stato, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

Un ulteriore incidente si sarebbe verificato lungo la Ragusa-Modica, in prossimità del ponte Guerrieri. Anche in questo caso la dinamica è ancora al vaglio degli agenti intervenuti, mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Le conseguenze maggiori si sono registrate sulla viabilità provinciale e sulla rete di collegamento con le località balneari. In particolare, lungo la strada a scorrimento veloce per Marina di Modica si sono formate code interminabili documentate sui social.

Una serata resa ancora più difficile dalla contemporaneità dei sinistri e dall’elevato flusso di veicoli in circolazione. Fortunatamente, secondo le informazioni raccolte finora, non si registrerebbero feriti in condizioni gravi. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza delle carreggiate sono comunque ancora in corso e solo nelle prossime ore sarà possibile avere un quadro completo di quanto accaduto.

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