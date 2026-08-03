Ispica in vetrina sul TG3 nazionale: le telecamere Rai raccontano la città di Spaccaforno

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Ispica si prepara a conquistare il piccolo schermo. Stamattina una troupe del TG3 nazionale è arrivata in città per realizzare un servizio dedicato alle bellezze del territorio, alla sua storia e al profondo legame che unisce l’antica Spaccaforno al mondo del cinema.

Ad accogliere la troupe, insieme all’Amministrazione comunale con in testa il primo cittadino Pierenzo Muraglie, sono stati Alessandra Rustico, Barbara Rubino, Giovanni Tringali e Benedetto Sessa, protagonisti di una mattinata dedicata alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città.

Il servizio, che andrà in onda nei prossimi giorni nell’edizione nazionale del TG3, rappresenta una preziosa occasione di visibilità per Ispica, che potrà raccontarsi a milioni di telespettatori attraverso una delle vetrine più importanti del servizio pubblico.

Un’opportunità di promozione a costo zero che arriva in un momento particolarmente significativo per la città, già impegnata nella valorizzazione delle proprie radici storiche. In questi giorni, infatti, Ispica è protagonista anche di una campagna promozionale con manifesti 6×3 diffusi in diversi centri della provincia per pubblicizzare “Alla corte di Isabella Caruso”, la rievocazione storica in programma il 18 e 19 agosto.

L’evento, organizzato grazie al lavoro della Pro Loco Spaccaforno, guidata da Giorgio Caccamo, con il coinvolgimento di numerosi enti e associazioni, farà rivivere una delle pagine più affascinanti della storia locale, riportando al centro la figura di Isabella Caruso, la prima donna a governare autonomamente la fortezza di Spaccaforno.

L’obiettivo è duplice: da un lato promuovere Ispica oltre i confini del territorio, dall’altro far riscoprire agli stessi ispicesi un capitolo importante della propria identità storica.

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