Quando cambiare i tergicristalli prima che sia troppo tardi

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La maggior parte degli automobilisti pensa ai tergicristalli solo quando ormai è tardi, cioè nel mezzo di un temporale, con il vetro che diventa uno specchio d’acqua e la strada che sparisce davanti al cofano. A Ragusa, in questi giorni, è proprio quello che sta succedendo: dopo settimane di caldo africano, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per rovesci e temporali su tutta la Sicilia, con grandinate e forte attività elettrica. Un cambio di scenario così brusco è il momento peggiore per scoprire che le spazzole del proprio parabrezza non fanno più il loro lavoro.

Le spazzole tergicristallo vanno controllate ogni 6-12 mesi, oppure appena compaiono i primi segnali di usura: striature sul vetro, aloni, fischi durante il passaggio, oppure zone che restano sporche. Il caldo intenso di queste settimane, unito alla sabbia del Sahara che si deposita sui vetri, accelera proprio questo tipo di usura: la gomma si indurisce prima del previsto, e la prima pioggia forte rischia di trasformare quella polvere in una patina fangosa che il tergicristallo, ormai consumato, non riesce più a rimuovere.

Perché in Sicilia le spazzole si usurano più in fretta

Il sistema tergicristalli è semplice nel principio, anche se oggi è più sofisticato di un tempo: un serbatoio del liquido lavavetri, una pompa, gli ugelli, un motore elettrico e le spazzole in gomma che scorrono sul vetro. Molte auto moderne hanno anche un sensore pioggia, che regola da solo la frequenza delle passate in base all’intensità delle precipitazioni.

Il punto debole di tutto il sistema resta la gomma delle spazzole, ed è proprio quella che soffre di più il clima siciliano. I raggi ultravioletti, il caldo e l’esposizione continua al sole (soprattutto per chi parcheggia all’aperto, come capita spesso in provincia di Ragusa) possono far invecchiare la gomma molto più rapidamente rispetto a un’auto tenuta in garage. A questo si aggiunge, in queste settimane, la sabbia sahariana: le previsioni meteo hanno segnalato cieli color ocra e polvere in sospensione sull’isola, un fenomeno che lascia un velo abrasivo sul parabrezza. Se poi arriva un temporale improvviso come quelli previsti nei bollettini più recenti la spazzola deve pulire in un colpo solo acqua, sabbia e sporco: se la gomma è già indurita, il risultato è un vetro imbrattato invece che pulito, proprio nel momento in cui servirebbe la massima visibilità.

I segnali che dicono che è ora di cambiarle

Non serve essere un meccanico per capire quando le spazzole sono da sostituire. Bastano pochi controlli visivi e un ascolto attento mentre sono in funzione.

Segnali da guardare:

crepe, tagli o indurimento della gomma

telaio piegato o arrugginito

Segnali da ascoltare e osservare in funzione:

striature d’acqua dopo il passaggio della spazzola

aloni o zone del vetro che restano sporche

fischi o vibrazioni durante il movimento

la spazzola che si solleva dal vetro ad alta velocità

Se noti anche solo uno di questi segnali, conviene non aspettare la scadenza teorica dei 6-12 mesi: la sicurezza di guida dipende direttamente da quanto bene il vetro viene pulito.

Come sostituire le spazzole tergicristallo passo dopo passo

Cambiare le spazzole è un’operazione alla portata di quasi tutti, richiede in media 5-10 minuti e non serve nessun attrezzo particolare.

Controlla se l’auto ha una “modalità di servizio”: su molti modelli moderni, i tergicristalli restano nascosti sotto il cofano a motore spento. Consulta il libretto per sapere come sollevarli in sicurezza. Proteggi il vetro: metti un panno spesso o un asciugamano sul parabrezza, sotto il braccio del tergicristallo. Se il braccio in metallo dovesse scattare indietro senza spazzola, potrebbe incrinare il vetro. Solleva il braccio perpendicolarmente rispetto al vetro. Sgancia la vecchia spazzola: individua il pulsante o la linguetta di fissaggio, premi e sfila la spazzola dal braccio. Monta la spazzola nuova, inserendola nel braccio finché non scatta in posizione. Abbassa il braccio con attenzione, senza farlo cadere sul vetro. Ripeti l’operazione sull’altro lato.

Un consiglio pratico: le spazzole anteriori vanno sempre sostituite in coppia, perché una differenza di usura tra lato guida e lato passeggero produce una pulizia irregolare del vetro. La spazzola del lunotto posteriore, invece, si cambia separatamente, quando si usura.

Al momento dell’acquisto, meglio comunicare sempre marca, modello e anno dell’auto: il venditore individuerà la lunghezza e il tipo di attacco corretti, evitando spazzole troppo lunghe (che rischiano di urtarsi) o troppo corte (che lasciano zone non pulite).

Quanto costano e quali marche scegliere

I prezzi variano parecchio in base al tipo di spazzola: le versioni tradizionali economiche costano meno ma durano poco, mentre le spazzole piatte di fascia alta più aerodinamiche, silenziose ed efficaci alle alte velocità costano qualcosa in più e durano tipicamente più a lungo.

Tipo di spazzola Marche di riferimento Fascia di prezzo Durata media Tradizionale economica Ridex, Stark e simili Bassa 6-9 mesi Piatta di fascia media Bosch, HELLA, Champion Media fino a 12 mesi Piatta/ibrida premium Bosch Aerotwin, Denso, SWF/Valeo Medio-alta 12-15 mesi

Non è necessario spendere per la spazzola originale della casa automobilistica: i ricambi OEM prodotti dagli stessi fornitori (come Bosch o Valeo) offrono di norma prestazioni comparabili, spesso a un prezzo più contenuto.

Cosa dice il Codice della strada

In Italia i tergicristalli non sono un accessorio opzionale: rientrano negli obblighi generali di sicurezza del Codice della strada, che impone di mantenere il veicolo in condizioni tali da garantire la sicurezza di guida. Se il sistema tergicristalli o lavavetri risulta inefficace o non funzionante, il conducente può incorrere in una sanzione amministrativa. Anche durante la revisione periodica viene verificato lo stato di vetri e lavavetri: un difetto in questo senso può comportare un esito negativo, con l’obbligo di riparare e ripresentare il veicolo entro un mese.

C’è anche un aspetto assicurativo da considerare: se in caso di incidente emerge che le spazzole erano molto usurate e questo ha contribuito alla scarsa visibilità, la compagnia assicurativa potrebbe sollevare contestazioni sul sinistro. Un motivo in più per non rimandare un controllo che richiede pochi minuti.

Un controllo utile prima dell’estate che continua

Con l’anticiclone africano che, secondo le previsioni, dovrebbe tornare a farsi sentire sull’isola nei prossimi giorni, alternato a nuovi episodi di instabilità e temporali, il parabrezza della propria auto sarà messo alla prova più volte prima della fine della stagione. Un controllo delle spazzole tergicristallo, magari abbinato al rabbocco del liquido lavavetri, è un’operazione da pochi euro e pochi minuti ma può fare la differenza tra vedere bene la strada durante un rovescio improvviso, o restare accecati dal fango sul vetro nel momento sbagliato.

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