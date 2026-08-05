Ragusa rischia di perdere il suo cinema moderno: parte la petizione dei cittadini

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A Ragusa si accende il dibattito sul futuro del cinema. È stata lanciata una petizione pubblica per chiedere che la città possa continuare a disporre di un cinema multisala moderno, dotato di tecnologie all’avanguardia e capace di offrire un’esperienza cinematografica di qualità.

L’iniziativa nasce dalla preoccupazione di cittadini e appassionati dopo la vicenda che ha coinvolto il Cinema Madison, la cui chiusura ha aperto un confronto sul futuro dell’offerta cinematografica cittadina. Nei mesi scorsi il sindaco aveva ribadito l’interesse dell’amministrazione a favorire una riapertura della struttura nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Una raccolta firme per il futuro del cinema a Ragusa

La petizione ha un obiettivo preciso: sensibilizzare istituzioni, cittadini e operatori economici affinché venga individuata ogni possibile soluzione per mantenere a Ragusa un cinema multisala moderno.

I promotori sottolineano come una città capoluogo non possa rinunciare a una struttura capace di offrire standard elevati sotto il profilo tecnologico e del comfort.

Tra le caratteristiche ritenute indispensabili figurano proiezioni in 4K laser, sistemi audio immersivi come il Dolby Atmos, grandi schermi e sale progettate per garantire un’esperienza cinematografica all’altezza delle aspettative del pubblico contemporaneo.

“Il cinema non è solo intrattenimento”

Secondo i promotori, la questione va oltre la semplice visione di un film.

Un multisala rappresenta infatti uno spazio dedicato alla cultura, alla socialità e all’aggregazione, capace di coinvolgere famiglie, giovani e appassionati provenienti non solo da Ragusa ma anche dai comuni vicini.

Pur riconoscendo il valore culturale delle sale cinematografiche più piccole presenti nel territorio, la petizione evidenzia come queste non possano sostituire completamente una struttura multisala moderna, in grado di offrire una programmazione più ampia e tecnologie di ultima generazione.

Un’iniziativa senza polemiche

I promotori precisano che la raccolta firme nasce con uno spirito costruttivo.

L’obiettivo non è attribuire responsabilità né alimentare contrapposizioni, ma aprire una riflessione sul ruolo che una città come Ragusa dovrebbe continuare ad avere nell’offerta culturale della provincia.

L’appello è rivolto a tutte le istituzioni e ai soggetti interessati affinché venga favorita una soluzione che consenta di mantenere in città un presidio cinematografico moderno.

Per ulteriori informazioni e per consultare la petizione:

https://c.org/sVnVKkmyGC

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