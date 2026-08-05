Piazzetta al Porto di Marina di Ragusa senza luce nel cuore dell’estate

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Tre mesi senza illuminazione e una richiesta di risposte che torna al centro del dibattito politico cittadino. La consigliera comunale Rossana Caruso interviene sulla situazione della piazzetta sovrastante gli uffici del porto turistico di Marina di Ragusa, rimasta al buio da oltre novanta giorni, e annuncia di avere chiesto un incontro urgente al direttore del porto per fare chiarezza sulle cause del mancato ripristino del servizio.

Una situazione che, secondo la consigliera, non è più sostenibile soprattutto nel pieno della stagione estiva, quando Marina di Ragusa rappresenta uno dei principali punti di riferimento turistici del territorio.

La richiesta di incontro al direttore del porto

«Nelle scorse ore ho inviato una mail al direttore del porto turistico di Marina di Ragusa chiedendo un incontro urgente per affrontare la questione dell’illuminazione nella piazzetta sovrastante gli uffici del porto, rimasta al buio da oltre tre mesi», afferma Rossana Caruso.

L’obiettivo è comprendere quali siano gli impedimenti che hanno finora rallentato il ripristino dell’impianto e quali interventi siano stati eventualmente programmati.

La consigliera sottolinea come sia necessario individuare responsabilità e competenze per arrivare rapidamente a una soluzione concreta.

Il caso già sollevato in Consiglio comunale

La problematica era già stata portata all’attenzione dell’aula consiliare lo scorso 22 luglio, quando Caruso aveva denunciato pubblicamente la mancanza di illuminazione chiedendo all’amministrazione comunale di chiarire a chi spettasse intervenire e quali iniziative fossero state avviate.

«Dopo tre mesi di buio, era doveroso capire se qualcuno si fosse attivato. Oggi torno a chiedere risposte, perché la città non può restare in attesa», dichiara la consigliera.

Secondo Caruso, il protrarsi della situazione rappresenta un problema non soltanto tecnico, ma anche legato alla sicurezza e all’immagine turistica della frazione marinara.

“Ad agosto non è accettabile una zona centrale senza luce”

La consigliera evidenzia l’impatto della situazione in un periodo caratterizzato dalla presenza di numerosi visitatori e residenti.

«Non è turisticamente accettabile che ad agosto non si sia ancora trovata una soluzione. Marina di Ragusa è una delle principali vetrine della nostra città e non può presentarsi con un’area centrale completamente priva di illuminazione», afferma.

Il nodo della torre faro e le domande sul ripristino

Al centro della richiesta di chiarimenti c’è anche la rimozione della torre faro dopo il ciclone Henry e il mancato ritorno alla normalità dell’impianto di illuminazione.

«Chi ha rimosso la torre faro? Per quale motivo non si è provveduto subito al ripristino dell’illuminazione? Quali ostacoli stanno impedendo l’intervento?», chiede la consigliera.

Domande alle quali Caruso auspica possano arrivare risposte rapide, insieme a una programmazione precisa degli interventi necessari.

La consigliera conclude auspicando un confronto immediato con la direzione del porto turistico.

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