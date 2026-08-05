Ragusa applaude il talento: il Premio Cristina Guastella emoziona nel ricordo di Peppe Vessicchio

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Una serata capace di unire talento, memoria e speranza. I Giardini Iblei di Ragusa Ibla hanno fatto da cornice alla 14ª edizione del Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato alla giovane componente del Coro Mariele Ventre di Ragusa, diventato negli anni uno degli appuntamenti musicali più significativi della Sicilia per la valorizzazione delle nuove voci.

L’edizione 2026, andata in scena sabato 1 agosto, ha regalato emozioni intense, applausi e momenti di grande commozione, confermando la crescita di una manifestazione che continua ad attrarre giovani artisti provenienti da tutta la Sicilia e anche da fuori regione.

Una serata tra musica, emozioni e ricordo

A rendere ancora più speciale questa edizione è stato il forte legame con il maestro Peppe Vessicchio, recentemente scomparso e protagonista delle passate edizioni del Premio in qualità di presidente di giuria.

Alla sua memoria è stato dedicato il Premio Speciale “Peppe Vessicchio – Talento Emergente”, istituito con l’autorizzazione della famiglia del celebre direttore d’orchestra.

La serata, condotta da Ruggero Sardo, ha alternato esibizioni, ospiti e momenti di riflessione, trasformando il concorso in una vera festa della musica.

I vincitori della 14ª edizione del Premio Cristina Guastella

Sul palco si sono sfidati giovani interpreti tra i 9 e i 22 anni, suddivisi in tre categorie.

Nella categoria 9-11 anni il primo premio è stato conquistato da Matteo Greco, 11 anni, di Caltagirone. Seconda classificata Aurora Schirmo di Comiso, mentre il terzo posto è andato a Giorgia Falco di Pachino.

Per la categoria 12-14 anni ha trionfato Nicolò Randazzo, 13 anni, di Rosolini. Sul podio anche Alice Vinci di Noto e Niccolò Cortese di Melilli.

Tra i concorrenti della categoria 15-22 anni la vittoria è andata a Chiara Vinci, 18 anni, di Noto, davanti a Rachele Falco di Pachino e Lucia Covato di Ispica.

I premi speciali assegnati durante la serata

Oltre ai riconoscimenti principali, sono stati assegnati numerosi premi speciali.

Il Premio Peppe Vessicchio – Talento Emergente è stato conferito ad Anna Gozzi, 10 anni, di Ragusa.

Il Premio Comune di Ragusa è andato a Chiara Murabito di Catania, mentre il Premio Generali è stato assegnato a Irene Sottilotta di Reggio Calabria.

Il Premio Scar è stato conquistato da Clarissa Corallo di Rosolini, il Premio Sallemi Carburanti da Aurora Puglisi di Modica e il Premio Butterfly da Ginevra Maria Di Tommasi di Pachino.

Una giuria di prestigio guidata da Adriano Pennino

A valutare le esibizioni è stata una commissione composta da importanti professionisti del panorama musicale nazionale.

La giuria è stata presieduta dal maestro Adriano Pennino, affiancato dai maestri Alessandro Visintainer, Mario Scucces, Chiara Provvidenza, Carmela Scivoletto, Francesco Fatuzzo e Vincent Migliorisi.

Nel corso della serata Pennino ha voluto rivolgere un messaggio ai giovani artisti, ricordando come il vero successo sia il coraggio di salire sul palco e raccontare sé stessi attraverso la musica.

“Per cantare ci vuole coraggio”, ha sottolineato il maestro, invitando tutti i partecipanti a considerare già una vittoria la possibilità di condividere il proprio talento.

Gli ospiti e i momenti più emozionanti

Ad arricchire la manifestazione sono stati numerosi ospiti che hanno impreziosito la serata.

Tra questi Manuel Pulvirenti, già concorrente del Premio e successivamente protagonista del programma Rai Prodigi grazie alla scelta del maestro Vessicchio, Enola Carbonaro di The Voice Kids, Samuele Denaro di Io Canto Family, il giovane pianista Demetrio Sottilotta, Giulia Guastella e il Coro Mariele Ventre di Ragusa.

Particolarmente toccante il ricordo dedicato a Stefanuccio, accompagnato dal volo di un palloncino bianco, così come il video omaggio proiettato in memoria del maestro Peppe Vessicchio, accolto da un lungo applauso del pubblico.

Un premio che continua a far vivere il sogno di Cristina

Il Premio Cristina Guastella, organizzato dalla famiglia Guastella con la direzione artistica di Giovanna Guastella, continua a rappresentare un importante laboratorio di crescita artistica e umana.

“Ogni anno questo premio ci regala emozioni nuove perché dietro ogni ragazzo c’è una storia, una passione e un sogno. Il messaggio di Cristina continua a vivere attraverso questi giovani”, ha dichiarato Giovanna Guastella.

Nato per ricordare la giovane voce del Coro Mariele Ventre di Ragusa, il Premio è oggi una manifestazione capace di trasformare un ricordo personale in un patrimonio condiviso, valorizzando il talento delle nuove generazioni e confermando la musica come straordinario strumento di incontro, crescita e speranza.

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