Marina di Ragusa: nasce la “Gradinata Scirocco”, un nuovo luogo simbolo tra mare, memoria e identità del territorio

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Un nome per un luogo già vissuto dalla comunità, un omaggio al mare e alla storia marinara di Marina di Ragusa. Nasce così la “Gradinata Scirocco”, lo spazio panoramico situato all’inizio della pista ciclabile della frazione rivierasca che il prossimo 6 agosto alle ore 20.00 sarà ufficialmente intitolato con la posa della targa commemorativa.

L’iniziativa è frutto della proposta del GAS Mazzarelli, accolta dall’Amministrazione comunale di Ragusa nell’ambito delle attività di valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio paesaggistico della fascia costiera.

“Scirocco”, il vento che racconta Marina di Ragusa

La scelta del nome non è casuale. Lo Scirocco rappresenta uno degli elementi naturali più legati alla storia e all’identità del territorio: un vento che arriva dal mare, che accompagna la vita dei pescatori e che da sempre caratterizza il paesaggio costiero ibleo.

La nuova denominazione vuole quindi rafforzare il rapporto tra il luogo e la comunità, trasformando una semplice area di passaggio in un punto riconoscibile, capace di raccontare una parte della memoria collettiva di Marina di Ragusa.

«Abbiamo voluto dare un nome a un luogo già presente nel cuore di tanti cittadini e visitatori», spiegano dal direttivo del GAS Mazzarelli. «Ringraziamo il Comune di Ragusa per aver accolto e condiviso questa iniziativa, dimostrando sensibilità verso un progetto che rafforza il legame tra la comunità e il territorio».

La pista ciclabile come spazio di incontro e valorizzazione

La “Gradinata Scirocco” nasce all’interno di un percorso più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici della costa ragusana. La pista ciclabile di Marina di Ragusa, infatti, non viene pensata soltanto come infrastruttura dedicata alla mobilità sostenibile, ma anche come luogo di socialità, incontro e fruizione del paesaggio.

L’Amministrazione comunale sottolinea proprio questo aspetto: «Sin dalla progettazione della nuova pista ciclabile abbiamo voluto valorizzare questi punti panoramici, pensandoli come luoghi in cui la comunità possa fermarsi, ritrovarsi liberamente e ammirare il paesaggio. Attribuire un nome a questi spazi significa costruire una relazione ancora più forte».

Alla cerimonia presenti sindaco e amministrazione comunale

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il vicesindaco Gianni Giuffrida e l’assessore alle Contrade Andrea Distefano.

Sarà un momento simbolico per ufficializzare un’intitolazione che punta a dare maggiore riconoscibilità a un angolo della costa particolarmente frequentato da residenti e turisti..

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