Perché gli ammortizzatori si cambiano in coppia e quali scegliere nel 2026

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Molti automobilisti sostituiscono solo l’ammortizzatore rotto, convinti di risparmiare. È un errore che si paga subito: comportamento instabile in curva, frenate più lunghe e pneumatici che si consumano in modo irregolare. La regola è semplice e vale per qualsiasi veicolo: gli ammortizzatori si cambiano sempre in coppia sullo stesso asse, anteriore o posteriore.

Quando un ammortizzatori per automobili è usurato, l’altro sullo stesso asse ha percorso gli stessi chilometri nelle stesse condizioni. Anche se non perde olio o non mostra danni visibili, le sue prestazioni sono già diminuite. Montare un componente nuovo accanto a uno vecchio crea uno squilibrio: i due lati rispondono in modo diverso alle irregolarità della strada. Il veicolo tende a tirare da un lato durante la frenata, specialmente su asfalto bagnato. In curva, l’avantreno o il retrotreno non si comportano in modo simmetrico e il conducente percepisce una guida meno precisa. I pneumatici, inoltre, si consumano in modo asimmetrico, con sostituzioni anticipate che alla fine costano più della coppia di ammortizzatori risparmiata.

I numeri confermano quanto sia serio il problema. Secondo test condotti da Monroe in collaborazione con TÜV Rheinland, un ammortizzatore consumato al 50% riduce l’aderenza del 10-12% e allunga la distanza di frenata di circa il 12%. Su asfalto bagnato l’effetto peggiora ulteriormente: la differenza può superare i 10 metri, quasi tre lunghezze di un’auto compatta. In caso di frenata d’emergenza, è una distanza che può fare la differenza tra evitare un ostacolo e colpirlo.

La durata media di un ammortizzatore si aggira tra 80.000 e 120.000 chilometri, ma dipende molto dallo stile di guida e dal tipo di strade. Chi percorre abitualmente strade di campagna o sterrati accelera l’usura in modo significativo. Al primo segnale di cedimento, rimbalzi eccessivi, rumorosità o perdite di olio visibili, è il momento di cambiare entrambi gli ammortizzatori dell’asse interessato. Dopo la sostituzione, è sempre consigliato effettuare un allineamento delle ruote: i nuovi ammortizzatori modificano la geometria della sospensione rispetto a quella a cui il veicolo si era abituato, e senza un assetto corretto si rischia di compromettere sin da subito il lavoro appena fatto.

I 6 migliori ammortizzatori per auto del 2026

Il mercato offre prodotti molto diversi per prestazioni, tecnologia e prezzo. La tabella qui sotto permette di orientarsi subito: basta trovare il proprio caso (tipo di auto, budget, stile di guida) e poi leggere la scheda del modello corrispondente.

Modello Tipo / Sistema Per chi è ideale Voto Modello BILSTEIN B4 19-109572 Gas, bitubo Uso quotidiano, chi vuole qualità OEM 9.3/10 BILSTEIN B4 19-109572 SACHS 318 202 Gas, bitubo Chi cerca durata nel tempo, climi umidi 9.2/10 SACHS 318 202 MONROE C2516S Gas, reg. elettronica (CVSAe) Veicoli VAG con sospensioni adattive DCC 9.1/10 MONROE C2516S KONI 8705-1332 Olio, bitubo reg. (FSD) Furgoni, MPV, camper, carichi variabili 8.8/10 KONI 8705-1332 MEYLE 126 725 0024 Gas, bitubo Officine, chi cerca qualità originale certificata 8.6/10 MEYLE 126 725 0024 RIDEX 854S0086 Gas, montante Budget limitato, auto da città o seconda auto 8.3/10 RIDEX 854S0086

BILSTEIN B4 19-109572: il riferimento per chi non vuole compromessi

Il BILSTEIN B4 è il punto di riferimento per chi vuole qualità OEM senza rinunciare al comfort. La tecnologia a pressione di gas garantisce una forza di smorzamento costante anche con carichi variabili. È un ammortizzatore bitubo, ideale per chi usa l’auto ogni giorno e vuole una guida sicura e precisa. Non è pensato per la guida sportiva spinta (per quella BILSTEIN propone la linea B6), ma per l’uso stradale quotidiano è difficile fare meglio.

SACHS 318 202: qualità tedesca che dura nel tempo

SACHS fa parte del Gruppo ZF e vanta oltre un secolo di esperienza nella tecnologia delle sospensioni. Il modello 318 202 è un ammortizzatore telescopico a gas bitubo, progettato specificamente per assali a quattro bracci. La qualità tedesca si traduce in un comportamento stabile in curva e un’ammortizzazione costante nel tempo. È nella fascia media di prezzo, ma il rapporto durata/costo è tra i migliori della categoria.

MONROE C2516S: smorzamento adattivo per le auto moderne

Per i veicoli moderni dotati di sospensioni adattive, come i sistemi DCC di VAG, il MONROE C2516S è la soluzione più completa. Utilizza la tecnologia CVSAe, che regola la forza di smorzamento in modo elettronico e in tempo reale, in base alle condizioni della strada e allo stile di guida. L’installazione è plug and play, senza modifiche al software del veicolo. Il prezzo più alto è giustificato dalla funzionalità aggiuntiva.

KONI 8705-1332: regolabile, meccanico, pensato per i carichi pesanti

La marca olandese KONI è storica nel mondo dei motori e dei veicoli commerciali. Il modello 8705-1332 adotta la tecnologia FSD (smorzamento selettivo in frequenza), che gestisce i movimenti ampi della carrozzeria senza sacrificare il comfort sulle piccole irregolarità. Non richiede sensori o software ed è una soluzione meccanica pura, ideale per furgoni, MPV e camper. La regolazione richiede competenze tecniche, ma il risultato è un ammortizzatore personalizzabile su misura.

MEYLE 126 725 0024: sviluppato in Germania, testato al 100%

MEYLE produce ricambi sviluppati secondo gli standard VDA, l’associazione tedesca dell’industria automobilistica, con test al 100% su prestazioni e tenuta. Il 126 725 0024 è un ammortizzatore bitubo a pressione di gas per asse posteriore, con precisione di montaggio pari all’equipaggiamento originale. È una scelta affidabile per le officine che non vogliono sorprese. Come per tutti gli ammortizzatori, la sostituzione è raccomandata in coppia.

RIDEX 854S0086: prestazioni solide a prezzo accessibile

Per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a una qualità accettabile, RIDEX offre il modello 854S0086 a un prezzo molto competitivo. Le guarnizioni in PTFE e l’asta del pistone lucidata garantiscono una buona resistenza all’usura per l’uso quotidiano. La durata non raggiunge quella dei marchi premium, ma per un’auto da città o per un veicolo di secondo uso è una soluzione razionale.

Come scegliere e dove comprare

La scelta dipende da tre fattori principali: il tipo di veicolo, lo stile di guida e il budget disponibile. Vale la pena ricordare che il problema delle sospensioni è più diffuso di quanto si pensi. Studi europei stimano che circa il 15% dei veicoli in circolazione presenti anomalie al sistema di sospensione, spesso legate proprio all’usura degli ammortizzatori. La percentuale è contenuta tra le auto nuove, intorno al 5% per i veicoli fino a 5 anni, ma cresce in modo significativo con l’età del mezzo. Chi guida un’auto con più di 8-10 anni e non ha mai controllato le sospensioni dovrebbe farlo quanto prima.

Per l’uso quotidiano su strade normali, un ammortizzatore a gas bitubo di un marchio affidabile come BILSTEIN B4, SACHS o MEYLE è più che sufficiente. Per i veicoli con sospensioni elettroniche adattive è necessario un ammortizzatore compatibile con quel sistema, come il MONROE C2516S. Per furgoni e veicoli commerciali, la tecnologia KONI con smorzamento selettivo offre un vantaggio reale nella gestione dei carichi variabili.

Un dettaglio spesso sottovalutato è la protezione dalla corrosione. In aree con inverni rigidi, strade salate o climi umidi, come molte zone della Sicilia costiera, vale la pena scegliere ammortizzatori con trattamenti superficiali di qualità. Il SACHS 318 202 e il MEYLE 126 725 0024 sono tra i modelli più apprezzati su questo fronte.

Cambiare gli ammortizzatori in coppia non è una scelta, è una necessità tecnica. La spesa maggiore rispetto alla sostituzione singola è compensata da sicurezza, stabilità e risparmio sui pneumatici nel medio periodo. L’importante è scegliere il prodotto giusto per il proprio veicolo e non aspettare che il secondo ammortizzatore ceda del tutto prima di intervenire.

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