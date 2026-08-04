Ispica pronta ad ospitare il Maccone Bianco Golf Resort. Il turismo di classe approda sul litorale del sud-est ibleo

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Un progetto destinato a cambiare il volto del turismo ibleo ed ispicese. Anche di quello sportivo ed agonistico. L’investimento è per più milioni di euro. Per la precisione 50 milioni di euro per costruire un albergo a cinque stelle ed un campo da golf da campionato. Questo sarà il Maccone Bianco Ispica Golf Resort che nascerà in contrada Cucca-Punti, in territorio di Ispica. Una struttura che và a bilanciare le strutture già attivate nella parte orientale della provincia iblea. “Il progetto si candida a diventare uno dei più ambiziosi interventi di sviluppo turistico nel Sud Est siciliano – spiega Angelo Galifi, imprenditore e politico che sta seguendo l’iter della variante progettuale depositata alla Regione Siciliana. “Si tratta di un’infrastruttura di grande rilievo che, secondo il cronoprogramma approvato, dovrà essere completata entro il 30 giugno 2029. È uno degli investimenti più strategici mai programmati per Ispica e per l’intera provincia – spiega Angelo Galifi affidando il suo messaggio al web – il progetto, finanziato anche con un contributo a fondo perduto di 17,5 milioni di euro da Invitalia, prevede un resort di lusso con campo da golf a 18 buche, centro congressi, beauty farm, residenze diffuse e servizi di eccellenza. Siamo davanti ad un’iniziativa destinata a elevare l’offerta turistica del nostro territorio a standard internazionali e ad attrarre visitatori da tutto il mondo”.

Turismo, occupazione, sport.

“Ci attendiamo ricadute economiche e occupazionali con nuovi posti di lavoro nella fase di costruzione ed occupazione stabile nella gestione. Un volano per imprese locali, artigiani, produttori agroalimentari e giovani professionisti – prosegue – non è previsto un impatto ambientale negativo. La riduzione delle volumetrie, l’integrazione architettonica con il contesto naturale e le soluzioni per il risparmio energetico dimostrano che sviluppo e tutela del territorio possono convivere. La nostra provincia possiede un patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico straordinario che, con infrastrutture di questo livello, può finalmente intercettare un turismo internazionale di fascia medio-alta, favorendo la destagionalizzazione e la crescita economica. Il Maccone Bianco Ispica Golf Resort non è solo una nuova struttura ricettiva, ma una visione di futuro fra rilancio economico ed occupazionale”.

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