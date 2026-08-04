Maxi sequestro di droga a Comiso: arrestato 32enne trovato con oltre un chilo e mezzo di marijuana

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Un ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività investigativa che ha portato all’arresto di un 32enne residente a Comiso.

L’operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti dell’uomo.

Il blitz e il ritrovamento della droga nell’abitazione

Nel corso della perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto un quantitativo significativo di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati 1619 grammi di marijuana, 37 grammi di hashish e 950 euro in contanti, somma ritenuta dagli inquirenti presumibilmente collegata all’attività illecita.

Oltre alla droga e al denaro, gli agenti hanno trovato anche diverso materiale ritenuto utile per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, elementi che hanno contribuito a delineare il quadro investigativo.

Indagini della Polizia di Stato e arresto del 32enne

L’attività investigativa è scaturita da un approfondimento condotto dagli operatori della Squadra Mobile di Ragusa e del Commissariato di Comiso, che hanno seguito gli sviluppi dell’indagine fino all’intervento nell’abitazione del giovane.

Dopo il ritrovamento della droga, il 32enne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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