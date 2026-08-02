Ragusa piange Giovanni Dimartino: storico presidente dell’AVIS, uomo di teatro e di grande umanità

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Ragusa si risveglia con una notizia che suscita profonda commozione. È morto Giovanni Dimartino, storico presidente dell’AVIS comunale di Ragusa, regista teatrale e figura molto conosciuta e stimata in città. Aveva 78 anni e da tempo affrontava con dignità una lunga malattia.

Con la sua scomparsa, Ragusa perde una persona che ha saputo lasciare un segno in ambiti diversi, accomunati da un unico filo conduttore: il servizio agli altri. Ex dirigente delle Ferrovie dello Stato, Dimartino ha dedicato una parte importante della propria vita al volontariato, contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’AVIS di Ragusa.

Il suo nome resta infatti legato alla storia dell’associazione dei donatori di sangue. Durante gli anni della sua presidenza ha accompagnato un percorso di sviluppo che ha reso l’AVIS ragusana una realtà organizzata, efficiente e punto di riferimento nel territorio per la promozione della cultura del dono. Un impegno portato avanti con spirito di servizio, discrezione e capacità di coinvolgere tante persone in un progetto di solidarietà.

A ricordarlo con affetto sono stati il presidente, il consiglio direttivo, il personale e il direttore sanitario dell’AVIS comunale di Ragusa, che hanno espresso vicinanza alla famiglia sottolineando non solo il valore del suo operato, ma soprattutto le qualità umane che lo contraddistinguevano. «Con la sua gentilezza riusciva a relazionarsi con tutti, lasciando sempre un’impronta di cordialità come tratto distintivo della sua personalità», hanno ricordato.

Accanto all’impegno nel sociale, Giovanni Dimartino coltivava un’altra grande passione: il teatro. Per anni è stato anima e regista del Piccolo Teatro Popolare di Ragusa, contribuendo a mantenere viva la tradizione del teatro amatoriale dialettale. Con il suo innato senso del ritmo e della comicità riusciva a valorizzare anche gli attori non professionisti, trasformando ogni rappresentazione in un momento di aggregazione e di cultura popolare.

Tra le regie più apprezzate dal pubblico resta quella di U truonu ‘ri marzu di Eduardo Scarpetta, spettacolo che ancora oggi viene ricordato come uno degli allestimenti più riusciti della compagnia. Un esempio della sua capacità di fare comunità attraverso il sorriso, valorizzando la tradizione teatrale locale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di quanti lo hanno conosciuto nel volontariato, nel mondo del teatro e nella vita quotidiana, ricordandolo come una persona garbata, disponibile e sempre pronta a mettersi al servizio della collettività.

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 3 agosto, alle ore 16 nella chiesa di San Pio X a Ragusa, dove è stata allestita la camera ardente. La famiglia ha chiesto di dispensare dalle visite personali e ha comunicato che le eventuali offerte raccolte saranno devolute in beneficenza, nel segno di quella solidarietà che ha accompagnato tutta la vita di Giovanni Dimartino.

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