Al via oggi con Fabio Frizzi la 18esima edizione del DonnaFugata Film Festival di Ragusa

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RAGUSA – Si accendono le luci sul DonnaFugata Film Festival. La XVIII edizione della rassegna cinematografica ospitata negli spazi del Castello di Donnafugata prende il via oggi, domenica 2 agosto, con la prima delle due giornate di anteprima che accompagneranno il pubblico verso l’apertura ufficiale del festival, in programma dal 4 al 9 agosto.

Un avvio affidato a uno dei grandi protagonisti della musica italiana per il cinema: Fabio Frizzi, compositore capace di attraversare cinquant’anni di storia del grande schermo, dalle commedie popolari alle atmosfere horror diventate cult, con colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo. Sarà proprio Frizzi, tra l’altro fratello dell’indimenticato presentatore Fabrizio Frizzi, il protagonista del primo appuntamento del DonnafugaTalks, alle ore 20 nel Cortile Grande del Castello di Donnafugata, con l’incontro “La musica sullo schermo. Viaggio nella carriera di Fabio Frizzi, cinquant’anni di musica per il cinema”. A dialogare con lui saranno il direttore artistico del festival Andrea Traina e il cantautore Vincent Migliorisi. Un incontro che rappresenta il cuore simbolico della prima giornata: la musica come memoria, come emozione, come filo capace di legare immagini e ricordi.

Alle ore 21 spazio alla proiezione di “Fantozzi” di Luciano Salce (Italia, 1975, 100’), il film che ha segnato un’epoca e che porta proprio la firma musicale di Fabio Frizzi. Il ragionier Ugo Fantozzi, le sue umiliazioni quotidiane, la famiglia tragicomica, l’amore impossibile per la signorina Silvani e quella poltrona diventata simbolo dell’italiano medio saranno il primo viaggio cinematografico del festival quest’anno sviluppato sotto il segno del Cancro. Una scelta non casuale: la casa, la famiglia, il bisogno di protezione e il rifugio rappresentano infatti alcuni dei temi centrali dell’edizione 2026, dedicata al segno del Cancro e al suo “filo blu” fatto di memoria, infanzia e luoghi dell’anima.

La serata continuerà alle 23 con la Notte Stracult e il concerto del Trio Casamia che rileggerà dal vivo alcune delle più amate colonne sonore del cinema italiano, da Fabio Frizzi agli Oliver Onions, per una festa musicale sotto le stelle. Domani, lunedì 3 agosto, seconda e ultima giornata di anteprima, il festival farà invece spazio alla musica mediterranea con il live di Francesco Riotta e il suo spettacolo “Da un’isola all’altra”, in programma alle 22.30 al Bollo – Donnafugata Drink Office. Un viaggio sonoro tra Sicilia e Mauritius, tra reggae, séga e tradizione, attraverso la voce di un cantastorie contemporaneo.

Da martedì 4 agosto il DonnaFugata Film Festival entrerà nel vivo con il programma completo della XVIII edizione, diretta da Andrea Traina, fondata da Salvatore Schembari e promossa da Cinestudio Groucho Marx e Archinet. Una settimana interamente dedicata al cinema, con il contributo del guest director Roy Menarini, incontri, masterclass, proiezioni, concerti e ospiti tra cui Maria Pia Di Meo, Fausto Russo Alesi, Luca Biagini e numerosi protagonisti del cinema italiano e internazionale. L’apertura sarà affidata il 4 agosto all’Opera dei Pupi dei Fratelli Napoli con “La leggenda di Colapesce”, spettacolo perfettamente in sintonia con il tema dell’edizione: il mare, la memoria e quel racconto collettivo che il cinema continua a custodire. Il Castello di Donnafugata ritorna così a trasformarsi in una grande casa del cinema, dove il pubblico non è soltanto spettatore ma parte di un’esperienza condivisa: ritrovarsi insieme davanti a uno schermo, sotto lo stesso cielo.



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