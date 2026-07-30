Discarica abusiva di 500 metri quadrati scoperta nel centro di Ragusa: denunciato il responsabile

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un’area privata di circa 500 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva nel cuore della città. È quanto ha scoperto il Nucleo Ambientale della Polizia Locale di Ragusa al termine di un’attività investigativa che ha portato alla denuncia del presunto responsabile, sorpreso in flagranza mentre scaricava e movimentava rifiuti.

L’operazione rappresenta uno dei più significativi interventi condotti nell’ambito del programma di vigilanza ambientale promosso dal Comune per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e le attività di smaltimento non autorizzate.

L’indagine della Polizia Locale e il blitz in flagranza

Dopo settimane di accertamenti, gli agenti del Nucleo Ambientale hanno individuato il soggetto ritenuto responsabile dell’attività illecita, intervenendo mentre era intento a conferire nuovi rifiuti nell’area privata.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo non avrebbe avuto alcun titolo autorizzativo per raccogliere, trasportare, depositare o gestire rifiuti.

L’intervento ha consentito di interrompere un’attività che, secondo gli investigatori, andava avanti da tempo.

Nell’area rifiuti ingombranti, elettrodomestici e materiali metallici

Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti materiali ferrosi e lignei, mobili dismessi, reti metalliche, materassi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e numerosi altri rifiuti ingombranti accumulati senza alcuna autorizzazione.

Gli approfondimenti successivi hanno permesso di ricostruire quella che sarebbe stata una vera e propria attività abusiva di sgombero di cantine e autorimesse.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, parte dei rifiuti veniva abbandonata nell’area, mentre il materiale metallico veniva recuperato e successivamente rivenduto.

Scatta la denuncia all’Autorità giudiziaria

Al termine degli accertamenti il responsabile è stato deferito all’Autorità giudiziaria con l’accusa di deposito incontrollato e gestione non autorizzata di rifiuti.

L’operazione rientra nel piano di controlli ambientali che il Comune di Ragusa sta portando avanti attraverso il Nucleo Ambientale della Polizia Locale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive.

© Riproduzione riservata