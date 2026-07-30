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Arrestato a Modica due volte in poche ore: evade dai domiciliari e aggredisce l’ex moglie
30 Lug 2026 13:22
Una vicenda dai contorni drammatici si è conclusa con un nuovo arresto da parte della Polizia di Stato di Modica. Un uomo di 40 anni è finito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce ed evasione dagli arresti domiciliari.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato responsabile di una serie di episodi di violenza nei confronti della moglie, avvenuti anche alla presenza del figlio minore.
L’intervento degli agenti dopo le violenze in casa
La situazione è emersa a seguito dell’intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, che hanno proceduto all’arresto in flagranza del quarantenne.
L’uomo, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Contestualmente era scattata anche una denuncia per il reato di lesioni personali.
Una misura cautelare che, tuttavia, non avrebbe impedito all’uomo di compiere una nuova condotta aggressiva.
Evade dai domiciliari e raggiunge l’ex moglie
A distanza di poche ore dall’applicazione della misura, il 40enne avrebbe lasciato la propria abitazione senza autorizzazione, raggiungendo la casa dell’ex moglie.
Qui, secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbe nuovamente assunto un atteggiamento minaccioso, arrivando a colpire la donna al volto con alcuni schiaffi.
L’episodio ha fatto scattare immediatamente un nuovo intervento degli agenti del Commissariato di Modica, che hanno arrestato nuovamente l’uomo.
Nuovo arresto e trasferimento in carcere
Il quarantenne è stato denunciato anche per minacce e arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.
Conclusi gli adempimenti previsti, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.
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