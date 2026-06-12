Il dottor Giovanni Elia alla guida della Medicina Generale del “Guzzardi” di Vittoria

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Il dottor Giovanni Elia è il nuovo direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Generale dell’ospedale “Riccardo Guzzardi” di Vittoria. L’incarico, della durata di cinque anni, è stato conferito al termine della procedura pubblica per titoli e colloquio. L’avvio ufficiale delle attività è previsto per il 22 giugno.

La nomina rappresenta un passaggio rilevante per il presidio ospedaliero di Vittoria e per l’organizzazione della rete sanitaria provinciale, rafforzando un reparto centrale nella gestione dei pazienti complessi e delle patologie croniche.

Specialista in Geriatria, Endocrinologia e Malattie del ricambio, il dottor Elia vanta una lunga esperienza in ambito internistico. Dal 2000 al 2023 ha prestato servizio presso le Unità operative di Medicina Interna di Ragusa, maturando competenze consolidate nella gestione di pazienti affetti da diabete mellito, malattie metaboliche e obesità.

Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto il ruolo di responsabile dell’ambulatorio dedicato ai disturbi endocrinologici nei pazienti talassemici seguiti dal Centro di Ematologia di Ragusa, contribuendo alla presa in carico di casi clinici ad alta complessità. Dal luglio 2023 ha svolto attività specialistica ambulatoriale di Geriatria sul territorio, con particolare attenzione ai pazienti fragili e polipatologici.

“La Medicina Interna – ha dichiarato il dottor Elia – è il reparto che più di altri intercetta la complessità reale dei pazienti: cronicità, fragilità, urgenze cliniche e bisogni assistenziali. Per questo rappresenta una struttura strategica e insostituibile per l’intero ospedale. Insieme a tutta l’équipe lavoreremo per garantire assistenza, coordinamento e umanizzazione delle cure”.

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