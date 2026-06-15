Disservizi idrici nell’altipiano modicano, torna in funzione Pozzo Cassero: rete in progressivo ripristino

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Dopo giorni di disagi legati all’approvvigionamento idrico nell’altipiano modicano, arriva una svolta significativa con la rimessa in funzione di Pozzo Cassero, infrastruttura rimasta inattiva per circa 15 anni e ora nuovamente operativa a supporto della rete idrica locale.

L’attivazione del pozzo consente di immettere nella rete oltre 15 litri al secondo, 24 ore su 24, attraverso la vasca di distribuzione numero 2, contribuendo in maniera determinante al progressivo riequilibrio del sistema idrico che serve ampie aree del territorio, comprese le zone di San Giacomo e le frazioni limitrofe.

Secondo le informazioni disponibili, il ripristino della piena funzionalità dell’impianto sta già producendo effetti concreti sul sistema di distribuzione: nelle prossime ore, con il graduale riempimento della rete, anche le aree più alte dovrebbero tornare ad un normale livello di approvvigionamento, riducendo sensibilmente le criticità registrate nei giorni scorsi.

Parallelamente è entrato in funzione anche il potabilizzatore collegato alla diga di Santa Rosalia, un ulteriore tassello che contribuisce a rafforzare la capacità complessiva del sistema idrico a servizio del territorio modicano e delle zone limitrofe.

Un risultato reso possibile anche dal lavoro di coordinamento istituzionale e tecnico che ha coinvolto il Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, con il personale impegnato h24 nelle diverse postazioni operative, oltre al contributo di figure di riferimento come il professor Salvatore Barbagallo, consulente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, insieme ai dirigenti e responsabili tecnici Giosuè La Terra e Gaetano Punzi, e all’Assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

Le operazioni sono state rese possibili grazie all’attività continuativa del personale tecnico impegnato sul campo, operativo senza sosta per garantire la riattivazione degli impianti e la gestione delle diverse fasi di ripristino. A sottolineare l’importanza dell’intervento è il presidente della I Commissione Affari Istituzionali, Ignazio Abbate, che evidenzia come il risultato sia frutto di un lavoro sinergico tra enti e tecnici coinvolti nella gestione dell’emergenza idrica.

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