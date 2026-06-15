Centro storico sotto controllo: Vittoria rafforza sanzioni e vigilanza

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L’Amministrazione comunale di Vittoria ha avviato una serie di interventi e provvedimenti mirati al contrasto del degrado urbano e al rafforzamento della sicurezza cittadina, con particolare attenzione alle aree di maggiore interesse storico, artistico e culturale.

L’azione arriva in seguito ai recenti episodi di violenza e alle situazioni di criticità registrate in alcune zone della città, che hanno riacceso l’attenzione sul tema della vivibilità urbana e del rispetto delle regole.

Controlli rafforzati su attività commerciali e decoro urbano

Il piano messo in campo dal Comune prevede un’intensificazione delle attività di controllo e vigilanza nei confronti delle attività commerciali, con particolare riferimento al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza Urbana, della normativa tributaria e delle disposizioni sul commercio.

Le verifiche riguardano anche la gestione degli spazi pubblici e dei dehors, oltre al contrasto dell’abbandono dei rifiuti nel centro storico.

Regolamento per il centro storico e nuove ordinanze

Tra i provvedimenti già adottati figurano:

l’approvazione in Giunta del Regolamento per la tutela del centro storico, ora all’esame del Consiglio comunale;

l’ordinanza su decoro urbano, sicurezza e divieto di bivacco;

il rafforzamento delle sanzioni per violazioni nella somministrazione di alimenti e bevande;

il controllo più stringente sull’uso dei dehors;

azioni contro l’abbandono dei rifiuti;

avvio di procedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni commerciali nei casi previsti dalla legge.

Il ruolo della Polizia Municipale

L’attività è stata coordinata dal Comandante della Polizia Municipale, Alessandro Basile, su indirizzo dell’Amministrazione comunale e del Sindaco.

Il piano prevede una riorganizzazione dei controlli contro abusivismo commerciale, violazioni amministrative e fenomeni legati al degrado urbano.

Legalità e tutela delle attività regolari

L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare le imprese che operano nel rispetto delle regole, garantire concorrenza leale e migliorare la qualità della vita nei luoghi pubblici.

Particolare attenzione viene rivolta alla salvaguardia del centro storico, considerato un asset strategico per la città dal punto di vista culturale ed economico.

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