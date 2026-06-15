Turismo e ambiente: la Regione premia Modica con oltre 93 mila euro

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un nuovo importante riconoscimento economico per la città di Modica arriva dalla Regione Siciliana, che ha assegnato 93.004,10 euro nell’ambito del Decreto Dirigenziale Generale n. 301. Il provvedimento destina complessivamente un milione di euro ai Comuni siciliani che nel 2025 si sono distinti per l’ottenimento di certificazioni e riconoscimenti nazionali e internazionali legati a sostenibilità, inclusione e qualità dell’offerta turistica.

Modica tra i Comuni virtuosi della Sicilia

La città di Modica si conferma tra i centri più virtuosi dell’Isola, risultando tra i principali beneficiari del finanziamento regionale grazie ai riconoscimenti ottenuti nel corso dell’anno: Bandiera Blu, Bandiera Lilla e certificazione Plastic Free.

Un risultato che ha consentito al Comune di accedere a un contributo complessivo superiore ai 93 mila euro, risorse che saranno destinate esclusivamente al potenziamento dei servizi di accoglienza e alla promozione turistica del territorio.

Le dichiarazioni dell’assessore Cannizzaro

A commentare il risultato è l’assessore Cannizzaro, che sottolinea il valore concreto del finanziamento e il lavoro svolto dall’amministrazione.

“Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento concreto al lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e da tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla crescita della nostra città sotto il profilo ambientale, turistico e sociale”, afferma l’assessore.

Cannizzaro evidenzia inoltre come i riconoscimenti ottenuti non siano meri simboli, ma strumenti di certificazione di un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.

“Grazie a queste risorse – aggiunge – potremo rafforzare i servizi di accoglienza, migliorare la promozione del territorio e offrire ai visitatori un’esperienza sempre più qualificata e accessibile”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco, che evidenzia il valore strategico del risultato raggiunto e la capacità di Modica di posizionarsi a livello regionale e nazionale.

“L’assegnazione di oltre 93 mila euro conferma la capacità di Modica di distinguersi per qualità dei servizi, attenzione all’ambiente e valorizzazione del patrimonio territoriale”, sottolinea il primo cittadino.

Il sindaco rimarca inoltre il ruolo della visione amministrativa orientata alla sostenibilità e all’inclusione, che ha permesso di ottenere risultati concreti e riconoscimenti significativi.

Investimenti su turismo, sostenibilità e accessibilità

Le risorse ottenute saranno impiegate per rafforzare il sistema di accoglienza turistica, migliorare la promozione del territorio e consolidare i risultati già raggiunti in termini di sostenibilità ambientale e accessibilità.

© Riproduzione riservata