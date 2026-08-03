Piscina comunale di Modica: Carpentieri accelera. Primo vertice sul contenzioso, poi il confronto con l’impresa

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Il neo assessore ai Lavori pubblici Girolamo Carpentieri parte subito da uno dei dossier più complessi e discussi degli ultimi anni: la piscina comunale di Modica, chiusa ormai da troppo tempo e ancora in attesa di tornare a disposizione della città.

A pochi giorni dal suo insediamento, l’assessore ha fissato per giovedì 6 agosto una doppia riunione che potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso lo sblocco della vicenda.

Alle ore 11, negli uffici del dirigente del settore tecnico Fabio Bellaera, a Palazzo Azasi, è previsto l’incontro con l’ex gestore dell’impianto. «Si tratta di una riunione fondamentale per dirimere il contenzioso in atto. L’incontro è propedeutico all’indizione di un nuovo bando per la gestione della struttura sportiva e, dunque, per la riapertura della piscina comunale», spiega Carpentieri.

Subito dopo, l’assessore incontrerà anche la ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione per verificare lo stato degli interventi e ottenere un cronoprogramma sulla consegna dell’impianto.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: chiudere la partita amministrativa ancora aperta con il precedente gestore, avviare il nuovo affidamento e restituire alla città una struttura attesa da centinaia di utenti, associazioni sportive e famiglie.

La piscina comunale resta chiusa, nonostante gli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. Da allora la vicenda è stata al centro di numerose interrogazioni, prese di posizione e richieste di chiarimento da parte delle forze politiche di opposizione e di diversi rappresentanti istituzionali, che hanno più volte sollecitato tempi certi per la riapertura e maggiore trasparenza sull’iter amministrativo.

L’iniziativa annunciata dal nuovo assessore rappresenta adesso il primo banco di prova di una delega particolarmente delicata. Se il confronto con l’ex gestore consentirà di superare il contenzioso e di arrivare rapidamente alla pubblicazione del nuovo bando, la piscina comunale potrebbe finalmente avvicinarsi alla riapertura dopo mesi di attesa.

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