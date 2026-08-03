Modica ricorda la signora Silvana, icona di eleganza e buon gusto: vent’anni dopo resta un simbolo della città

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Ci sono imprenditori che, con il loro lavoro e la loro personalità, lasciano un segno destinato a resistere al tempo. Figure che diventano parte della storia di una comunità e continuano a vivere nella memoria di chi le ha conosciute. È il caso della signora Silvana, storica titolare dell’omonima profumeria di Modica, ricordata ancora oggi come un simbolo di eleganza, raffinatezza e professionalità.

A vent’anni dalla sua scomparsa sono state le figlie, Loredana e Patrizia, insieme al marito Salvatore, a volerle dedicare una serata speciale, trasformata in un emozionante viaggio nei ricordi di una Modica che molti conservano ancora nel cuore.

La profumeria Silvana non era soltanto un negozio. Per intere generazioni è stata un punto di riferimento, un luogo dove il buon gusto, il fascino e la cura dei dettagli si intrecciavano con la gentilezza e il sorriso di chi accoglieva ogni cliente. Un’attività commerciale che ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia cittadina.

Alla commemorazione ha preso parte anche il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha affidato ai social il proprio ricordo.

«Ricordare la signora Silvana, il suo negozio nel cuore di Modica, la sua classe, il suo charme, la sua eleganza, la sua gentilezza, le sue qualità imprenditoriali e la sua visione è stato un bellissimo tuffo nel passato che ci ha riportato a una stagione felice della nostra città», ha scritto il primo cittadino.

«Silvana era molto più di una profumeria. È stato un luogo dove classe e raffinatezza sono state trasmesse e dispensate con il sorriso per generazioni e dove si è respirata la bellezza della città di Modica».

La serata è stata impreziosita dalle testimonianze delle sue storiche collaboratrici, di amici e familiari, oltre che dagli interventi del poeta Giuseppe Macauda, della professoressa Enza Trigilia e della capo delegazione FAI di Modica, Gisella Scollo. Un racconto corale che ha restituito il ritratto di una donna capace di fare impresa con stile, sensibilità e lungimiranza.

A fare da filo conduttore dell’evento una frase che ben sintetizzava la sua filosofia di vita: “La bellezza salverà il mondo”.

A distanza di vent’anni dalla sua scomparsa, il ricordo della signora Silvana resta vivo nella memoria di Modica. Non soltanto come commerciante di successo, ma come autentica icona cittadina, capace di trasformare il proprio lavoro in un’esperienza di eleganza, cultura dell’accoglienza e amore per il bello. Un’eredità che il tempo non è riuscito a cancellare.

© Riproduzione riservata