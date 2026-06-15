Denunce online, svolta digitale della Polizia di Stato: da oggi si possono presentare via web

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Una rivoluzione digitale che promette di semplificare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Da oggi, 15 giugno, la Polizia di Stato compie un importante passo verso la digitalizzazione dei servizi con l’avvio del nuovo portale “Denunce Online”, la piattaforma che consente di trasmettere telematicamente alcune tipologie di denunce e segnalazioni direttamente da casa.

Il nuovo servizio, accessibile attraverso il portale dedicato, nasce con l’obiettivo di ridurre tempi di attesa e semplificare le procedure burocratiche, offrendo ai cittadini uno strumento rapido e intuitivo per l’avvio delle pratiche.

Nella fase sperimentale, il sistema permette di presentare una pre-denuncia online che dovrà essere successivamente formalizzata entro 48 ore presso un ufficio della Polizia di Stato. L’appuntamento può essere prenotato direttamente attraverso la stessa piattaforma, evitando così lunghe attese agli sportelli.

Attualmente la sperimentazione coinvolge diverse strutture del Lazio, tra cui le questure di Rieti e Frosinone, i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora, oltre a numerosi uffici della Polizia Postale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale.

Le tipologie di reato per le quali è possibile avviare la procedura online comprendono il furto, la truffa, la frode informatica, l’accesso abusivo a sistemi informatici, l’utilizzo illecito di carte di credito o strumenti di pagamento e la diffamazione online. Reati che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa, soprattutto nel contesto digitale, e che richiedono procedure sempre più rapide ed efficienti.

La vera novità riguarda però il sistema di segnalazione degli smarrimenti, operativo da oggi su tutto il territorio nazionale. I cittadini potranno comunicare direttamente online la perdita di documenti e oggetti personali senza dover successivamente recarsi presso un ufficio di Polizia.

Tra i beni per i quali è possibile effettuare la segnalazione figurano cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, documenti d’identità cartacei o elettronici, bancomat, carte di credito, targhe, libretti postali, contrassegni per persone con disabilità e altri effetti personali.

Una volta completata la procedura, il verbale protocollato sarà disponibile nell’area personale del portale entro 96 ore dall’invio della richiesta. Il documento scaricabile avrà piena validità amministrativa e potrà essere utilizzato per richiedere nuovi documenti, bloccare strumenti di pagamento o per altre necessità connesse allo smarrimento.

L’accesso al servizio è stato integrato anche nell’App IO, all’interno della sezione dedicata ai servizi del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rendendo ancora più immediata la fruizione da parte degli utenti.

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