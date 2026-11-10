Concorso alla Provincia, la Presidente replica: “Nessuna paura della Procura, basta con la macchina del fango”

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Due interventi politici, altrettante richieste di chiarimento e un concorso pubblico finito al centro delle polemiche. Ad accendere i riflettori sulla selezione per titoli ed esami per un posto da dirigente amministrativo a tempo indeterminato, indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono stati la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo, che ha chiesto l’accesso agli atti, e il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, che ha annunciato l’intenzione di trasmettere la documentazione alla Procura della Repubblica affinché venga fatta piena luce sulla vicenda. Due prese di posizione che sollevano interrogativi sulla procedura concorsuale e alimentano un confronto politico dai toni sempre più accesi. Ma la presidente del Libero Consorzio, Maria Rita Schembari, non ci sta. Respinge le ombre gettate sulla selezione, rivendica la correttezza dell’operato dell’amministrazione e si dice pronta a qualsiasi verifica, anche da parte della magistratura.

RagusaOggi l’ha intervistata per ricostruire i passaggi del concorso, chiarire i numeri della selezione e raccogliere la sua risposta alle accuse e ai sospetti che stanno accompagnando la vicenda.

Presidente, partiamo dai numeri del concorso, sui quali sono emerse alcune informazioni contrastanti. Quanti candidati hanno effettivamente partecipato alla selezione?

“La procedura è stata avviata regolarmente. Le domande presentate sono state 71, ma alla prova scritta si sono effettivamente presentati 29 candidati. È una distinzione importante, perché non bisogna confondere il numero degli iscritti con quello dei partecipanti. Sono stati quindi corretti 29 elaborati. Di questi candidati, nove sono stati ammessi alla prova orale e, al termine della selezione, la commissione ne ha giudicati idonei due. Il primo risulterebbe vincitore del concorso, mentre il secondo è risultato comunque idoneo”.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. L’onorevole Campo ha sollevato critiche e l’onorevole Dipasquale ha annunciato di voler portare gli atti alla Procura della Repubblica. Come risponde?

“L’onorevole Dipasquale deve sapere che non fa alcuna paura né a me né, ne sono certa, alla commissione esaminatrice. Anzi, sono io per prima ad auspicare che la magistratura possa esaminare gli atti e verificare come si sia svolta l’intera procedura. Sono assolutamente tranquilla sulla regolarità del concorso e ritengo che un eventuale intervento della Procura possa contribuire a fare definitiva chiarezza”.

È stata messa in discussione anche l’indipendenza della commissione. Quali garanzie sono state adottate nella sua composizione?

“Desidero precisare che conosco personalmente soltanto uno dei cinque componenti della commissione, il segretario generale dell’ente. Gli altri quattro sono stati individuati anche al di fuori della provincia, proprio per garantire la massima autonomia e scongiurare qualsiasi possibile influenza. Non vedo dunque alcuna ragione per dubitare della loro indipendenza e professionalità. Se la magistratura riterrà opportuno acquisire documentazione o effettuare verifiche, troverà da parte nostra la più ampia collaborazione”.

Al centro delle polemiche è finita anche la figura di Fabio Melilli, il candidato che risulterebbe vincitore. Si è parlato di un suo rapporto professionale con lei risalente al 2020. È così?

“È un’affermazione che non corrisponde alla realtà e che merita di essere corretta. Fabio Melilli non è stato nominato da me, in qualità di Sindaco di Comiso, nel 2020. Era già dirigente di staff durante l’amministrazione guidata da Filippo Spataro, un sindaco di orientamento politico opposto al mio. Quando mi sono insediata l’ho trovato già nell’ente e ho ritenuto opportuno mantenerlo nel suo ruolo perché lo considero un professionista di grande valore. È una persona sulla quale, peraltro, ho letto a commento della notizia relativa a questo concorso, apprezzamenti provenienti da ambienti politici diversi. Commenti ed apprezzamenti che restituiscono il valore obiettivo della persona in questione. Trovo ingiusto che oggi venga coinvolto in una polemica che rischia di mettere in discussione la sua professionalità senza che siano stati accertati comportamenti irregolari”.

Ritiene, dunque, che questa vicenda sia diventata soprattutto un’occasione di scontro politico?

“È esattamente questa la mia impressione. Si sta alimentando una macchina del fango che sembra avere come obiettivo principale quello di colpire me politicamente. Ma il problema è che, nel tentativo di attaccare la presidente, si finisce per coinvolgere persone che non hanno nulla a che vedere con le contrapposizioni politiche. Penso all’On. Giorgio Assenza, ignaro di tutta la procedura e tirato in ballo senza alcuna ragione, ma soprattutto ai due candidati risultati idonei, che hanno partecipato a una procedura concorsuale e che oggi si ritrovano al centro di una polemica pubblica. Non è giusto che persone estranee a queste dinamiche debbano subirne le conseguenze”.

Eppure la richiesta di un intervento della magistratura viene presentata come uno strumento per garantire trasparenza. Non teme che possa aprire un nuovo fronte di contestazioni?

“Assolutamente no. Ribadisco che sarei la prima a essere soddisfatta se la Procura della Repubblica decidesse di verificare ogni passaggio della procedura. La magistratura rappresenta un organo terzo, indipendente e al di sopra delle parti. Se riterrà che vi siano elementi da approfondire, potrà richiedere tutti gli atti necessari. Noi saremo a completa disposizione. Mi auguro, anzi, che un accertamento autorevole possa finalmente mettere un punto a questa vicenda e fermare una polemica che sta danneggiando non soltanto l’immagine dell’amministrazione, ma anche quella di persone che meritano rispetto”.

Un’ultima considerazione: che cosa si sente di dire a chi oggi mette in dubbio la correttezza del concorso?

“Che le critiche sono legittime, così come lo sono le richieste di chiarimento e di verifica. Ma le accuse devono poggiare su fatti precisi, non su ricostruzioni inesatte o su sospetti alimentati da non so quali altre ragioni. Io non ho nulla da nascondere. Gli atti esistono, la procedura è documentata e chiunque abbia titolo per verificarla potrà farlo nelle sedi competenti. Quello che chiedo è di non trasformare una selezione pubblica in uno strumento di delegittimazione personale e politica”.

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