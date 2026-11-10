Sgombero Petrulli, mesi in strada aspettando l’asilo: «La domanda solo dopo lo sgombero». Scoppia la polemica

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Avrebbero trascorso mesi a Ragusa dormendo all’aperto, in attesa di poter presentare la richiesta di protezione internazionale. Poi, con l’arrivo del freddo e delle piogge, avrebbero trovato riparo nel casolare abbandonato di contrada Petrulli, da cui sono stati sgomberati nei giorni scorsi. E soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine alcuni di loro sarebbero riusciti a formalizzare la domanda d’asilo.

È il paradosso che la segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa mette al centro della vicenda dei giovani di origine pakistana, secondo alcune ricostruzioni: «Persone che avrebbero atteso per mesi una risposta dalle istituzioni sarebbero riuscite a ottenerla soltanto dopo aver occupato abusivamente un immobile».

Le domande sui servizi sociali

Sempre secondo le testimonianze emerse, la situazione sarebbe stata conosciuta da tempo e avrebbe interessato anche i servizi sociali comunali. «Sarebbe utile conoscere quali interventi siano stati attivati e quali difficoltà abbiano impedito di affrontare una condizione di marginalità protrattasi per mesi», scrive il Pd, che riconosce l’impegno della Caritas e del volontariato nel trovare una sistemazione temporanea per alcune delle persone coinvolte: «La solidarietà delle associazioni, tuttavia, deve essere accompagnata da un’efficace risposta del sistema pubblico».

«Sicurezza e diritti non sono contrapposti»

Il Pd contesta la lettura dello sgombero come un successo sul fronte della sicurezza, data da esponenti della destra di governo. «Non può esserci una legalità da rivendicare quando si libera un edificio e un’altra da considerare secondaria quando si tratta di garantire l’accesso ai diritti». E conclude: «La legalità si tutela anche evitando che una persona debba arrivare a violare una regola per riuscire a esercitare un proprio diritto».

Sulla stessa vicenda era intervenuta anche Sinistra Italiana Ragusa, che aveva parlato delle barriere burocratiche nell’accesso alle procedure.

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