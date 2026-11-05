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Trenta persone sgomberate da un immobile abbandonato a Ragusa: maxi intervento interforze

Trenta persone sgomberate da un immobile abbandonato a Ragusa: maxi intervento interforze

05 Nov 2026 09:41
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Maxi intervento interforze disposto dal Questore: coinvolte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e ASP. Gli occupanti vivevano nella struttura in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Un intervento coordinato delle forze dell’ordine ha portato allo sgombero di un immobile abbandonato situato nei pressi del campo sportivo “Petrulli” di Ragusa, dove da tempo dimoravano numerose persone senza alcun titolo di occupazione.

L’operazione è stata disposta dal Questore della Provincia di Ragusa e ha interessato una struttura nella quale erano presenti circa trenta cittadini extracomunitari, che vivevano in condizioni igieniche precarie.

L’intervento ha richiesto l’impiego di un articolato dispositivo interforze, con la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il Reparto Mobile di Catania e il personale dell’ASP di Ragusa.

Nel corso dello sgombero, tutte le persone rintracciate all’interno dell’immobile, circa trenta in totale, sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa. Qui sono state sottoposte alle procedure di foto-segnalamento e identificazione.

L’attività di identificazione rappresenta il primo passaggio di una serie di verifiche che saranno effettuate dalle autorità competenti. Nei prossimi giorni verranno infatti svolti gli opportuni accertamenti per verificare la regolarità della posizione di ciascuna persona sul territorio nazionale.

L’operazione ha visto la collaborazione di diverse articolazioni istituzionali, impegnate nella gestione dello sgombero e nelle successive procedure di identificazione e controllo.

Resta così al centro dell’attenzione la situazione degli immobili abbandonati e delle strutture occupate abusivamente, soprattutto quando vengono segnalate condizioni igienico-sanitarie precarie e situazioni che richiedono l’intervento delle autorità e dei servizi competenti.

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Cinzia Vernuccio
Cinzia Vernuccio è giornalista professionista, iscritta all'Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal 1991. Vanta un'esperienza di oltre trent'anni nel mondo dell'informazione, maturata principalmente nel settore televisivo e della cronaca locale. Per oltre venticinque anni ha fatto parte della redazione di Video Mediterraneo, seguendo quotidianamente l'attualità, la cronaca, la politica e gli eventi del territorio ibleo. Negli anni Novanta ha collaborato con il quotidiano La Sicilia, occupandosi della cronaca della provincia di Ragusa. Nel corso della sua carriera ha inoltre presentato numerosi eventi istituzionali, culturali e di spettacolo in provincia di Ragusa e, negli ultimi anni, ha collaborato come corrispondente per diverse testate giornalistiche online, raccontando con particolare attenzione la cronaca e la vita amministrativa del territorio. Ha maturato anche una significativa esperienza nel settore della comunicazione istituzionale, curando uffici stampa di eventi e di personalità politiche del territorio ibleo. Conoscitrice delle dinamiche locali, continua a seguire quotidianamente le notizie della provincia di Ragusa con uno stile improntato alla chiarezza, all'approfondimento e al contatto diretto con il territorio.