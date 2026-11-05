Trenta persone sgomberate da un immobile abbandonato a Ragusa: maxi intervento interforze

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Maxi intervento interforze disposto dal Questore: coinvolte Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e ASP. Gli occupanti vivevano nella struttura in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Un intervento coordinato delle forze dell’ordine ha portato allo sgombero di un immobile abbandonato situato nei pressi del campo sportivo “Petrulli” di Ragusa, dove da tempo dimoravano numerose persone senza alcun titolo di occupazione.

L’operazione è stata disposta dal Questore della Provincia di Ragusa e ha interessato una struttura nella quale erano presenti circa trenta cittadini extracomunitari, che vivevano in condizioni igieniche precarie.

L’intervento ha richiesto l’impiego di un articolato dispositivo interforze, con la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A supporto delle operazioni sono intervenuti anche il Reparto Mobile di Catania e il personale dell’ASP di Ragusa.

Nel corso dello sgombero, tutte le persone rintracciate all’interno dell’immobile, circa trenta in totale, sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa. Qui sono state sottoposte alle procedure di foto-segnalamento e identificazione.

L’attività di identificazione rappresenta il primo passaggio di una serie di verifiche che saranno effettuate dalle autorità competenti. Nei prossimi giorni verranno infatti svolti gli opportuni accertamenti per verificare la regolarità della posizione di ciascuna persona sul territorio nazionale.

L’operazione ha visto la collaborazione di diverse articolazioni istituzionali, impegnate nella gestione dello sgombero e nelle successive procedure di identificazione e controllo.

Resta così al centro dell’attenzione la situazione degli immobili abbandonati e delle strutture occupate abusivamente, soprattutto quando vengono segnalate condizioni igienico-sanitarie precarie e situazioni che richiedono l’intervento delle autorità e dei servizi competenti.

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