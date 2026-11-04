Forza Italia a Ragusa cambia guida: Cugnata vola alla Regione, arriva Occhipinti

Cambio della guardia ai vertici di Forza Italia in provincia di Ragusa. Giancarlo Cugnata lascia la segreteria provinciale per assumere un incarico alla Regione Siciliana e al suo posto arriva Gianni Occhipinti, imprenditore turistico e presidente di Federalberghi Ragusa. A ufficializzare il nuovo assetto è il commissario regionale del partito, Nino Minardo, che ha scelto Occhipinti come nuovo commissario provinciale.
La decisione arriva dopo le dimissioni di Cugnata, nominato capo della segreteria particolare dell’assessore regionale alla Salute. Un passaggio che lo porta direttamente a Palermo, all’interno di uno degli assessorati più importanti e delicati dell’amministrazione regionale. «È una scelta che compio con serenità e senso di responsabilità, alla luce del nuovo incarico e dell’imminente scadenza del mandato provinciale», ha spiegato Cugnata, rivendicando il lavoro svolto per consolidare la presenza di Forza Italia nel Ragusano.
Per la successione Minardo ha puntato su un nome che conosce bene sia la politica sia il mondo delle imprese. Gianni Occhipinti, attuale presidente di Federalberghi Ragusa, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato assessore comunale a Ragusa, consigliere provinciale e presidente del Consiglio provinciale. Nel 2012 si era candidato alle elezioni regionali, raccogliendo quasi quattromila preferenze.
«Ringrazio Giancarlo Cugnata per il lavoro svolto in questi anni per far crescere e radicare Forza Italia in provincia», dichiara Minardo. «Con Gianni Occhipinti affidiamo il partito a una figura che unisce esperienza amministrativa e un rapporto diretto con il mondo produttivo del territorio. Il suo compito sarà proseguire il lavoro avviato, coinvolgendo tutta la classe dirigente provinciale».
Per Occhipinti si apre dunque una nuova stagione politica, con il compito di tenere insieme le diverse anime del partito e rafforzarne la presenza nei comuni della provincia.Una doppia operazione politica, dunque: Cugnata approda ai vertici della struttura di supporto dell’assessorato regionale alla Salute, mentre Occhipinti torna a ricoprire un ruolo di primo piano nella politica provinciale. Sullo sfondo, la strategia di Nino Minardo per consolidare l’organizzazione di Forza Italia nel territorio ibleo.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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