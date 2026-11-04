Forza Italia a Ragusa cambia guida: Cugnata vola alla Regione, arriva Occhipinti

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Cambio della guardia ai vertici di Forza Italia in provincia di Ragusa. Giancarlo Cugnata lascia la segreteria provinciale per assumere un incarico alla Regione Siciliana e al suo posto arriva Gianni Occhipinti, imprenditore turistico e presidente di Federalberghi Ragusa. A ufficializzare il nuovo assetto è il commissario regionale del partito, Nino Minardo, che ha scelto Occhipinti come nuovo commissario provinciale.

La decisione arriva dopo le dimissioni di Cugnata, nominato capo della segreteria particolare dell’assessore regionale alla Salute. Un passaggio che lo porta direttamente a Palermo, all’interno di uno degli assessorati più importanti e delicati dell’amministrazione regionale. «È una scelta che compio con serenità e senso di responsabilità, alla luce del nuovo incarico e dell’imminente scadenza del mandato provinciale», ha spiegato Cugnata, rivendicando il lavoro svolto per consolidare la presenza di Forza Italia nel Ragusano.

Per la successione Minardo ha puntato su un nome che conosce bene sia la politica sia il mondo delle imprese. Gianni Occhipinti, attuale presidente di Federalberghi Ragusa, vanta una lunga esperienza amministrativa: è stato assessore comunale a Ragusa, consigliere provinciale e presidente del Consiglio provinciale. Nel 2012 si era candidato alle elezioni regionali, raccogliendo quasi quattromila preferenze.

«Ringrazio Giancarlo Cugnata per il lavoro svolto in questi anni per far crescere e radicare Forza Italia in provincia», dichiara Minardo. «Con Gianni Occhipinti affidiamo il partito a una figura che unisce esperienza amministrativa e un rapporto diretto con il mondo produttivo del territorio. Il suo compito sarà proseguire il lavoro avviato, coinvolgendo tutta la classe dirigente provinciale».

Per Occhipinti si apre dunque una nuova stagione politica, con il compito di tenere insieme le diverse anime del partito e rafforzarne la presenza nei comuni della provincia. Una doppia operazione politica, dunque: Cugnata approda ai vertici della struttura di supporto dell’assessorato regionale alla Salute, mentre Occhipinti torna a ricoprire un ruolo di primo piano nella politica provinciale. Sullo sfondo, la strategia di Nino Minardo per consolidare l’organizzazione di Forza Italia nel territorio ibleo.

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