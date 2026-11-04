Case in vendita, a ottobre Ragusa segna il calo dei prezzi più forte d’Italia: -6,3%

Nessun capoluogo italiano ha visto scendere tanto i prezzi delle case usate quanto Ragusa. A ottobre il valore richiesto nel capoluogo ibleo è calato del 6,3% rispetto al mese precedente: è il ribasso più marcato d’Italia, davanti a Potenza (-6%) e Nuoro (-5,2%). Il dato arriva dall’indice mensile dei prezzi delle case usate di idealista, il portale immobiliare che ogni mese misura le quotazioni nei capoluoghi.
Prezzi delle case a Ragusa e in Sicilia
Il calo ibleo si inserisce in un mese negativo per tutta l’isola: in Sicilia i prezzi scendono del 2,1%, con una media di 1.080 euro al metro quadro. Tra le grandi città siciliane perdono terreno anche Catania (-1,4%) e Palermo (-0,6%). La più economica d’Italia resta Caltanissetta, con 623 euro al metro quadro.
Il quadro nazionale
In Italia il prezzo medio delle case usate si ferma a 2.012 euro al metro quadro, in calo dello 0,9%. Ottantuno capoluoghi su 112 chiudono il mese in negativo, 27 crescono e 4 restano fermi. In testa ai rialzi c’è Trieste (+2,7%), seguita da Isernia (+2,4%) e Lecco (+1,6%).
Milano si conferma la città più cara, con 5.650 euro al metro quadro, davanti a Venezia, Bolzano e Firenze. Secondo idealista il rallentamento si spiega con l’inflazione e con un accesso al credito più difficile, ma il mercato si muove a più velocità: sei città, tra cui Firenze e Bolzano, toccano anzi i loro massimi storici. Per chi vuole guardare dentro la città, oggi abbiamo raccontato anche quanto vale ogni via di Ragusa, da via Ischia a vico Carbonaro.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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