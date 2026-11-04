Morto sul lavoro a Modica, Giovanni Fargione torna alla sua famiglia. Giovedì i funerali

Dopo otto giorni di attesa e dolore, la famiglia di Giovanni Fargione potrà finalmente dare l’ultimo saluto al proprio caro. È stata restituita nella serata di martedì 3 novembre la salma del 65enne residente a San Giacomo, morto il 27 ottobre scorso in un tragico incidente sul lavoro all’interno di un’azienda avicola in contrada Mauto, nel territorio di Modica.
La restituzione è avvenuta dopo l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria ed eseguita nella giornata di martedì. L’esame medico-legale dovrà contribuire a chiarire le cause esatte del decesso e a ricostruire le circostanze della tragedia che ha profondamente scosso la comunità di San Giacomo, dove Fargione era conosciuto e stimato.
Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo stava scaricando mangime da un’autocisterna quando sarebbe rimasto vittima di una folgorazione. Tra le ipotesi al centro degli accertamenti figura il possibile contatto tra il sistema di sollevamento del mezzo e una linea elettrica ad alta tensione presente nell’area.
La Procura della Repubblica prosegue le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e accertare eventuali responsabilità. La restituzione della salma non segna dunque la conclusione degli approfondimenti investigativi.
Intanto è stata fissata la data dell’ultimo saluto. I funerali di Giovanni Fargione saranno celebrati giovedì 5 novembre, alle ore 15.30, nel Duomo di San Giorgio a Ragusa Ibla. Sarà il momento del raccoglimento per familiari, amici e per quanti hanno conosciuto il 65enne, la cui morte riporta dolorosamente al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lavoro.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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