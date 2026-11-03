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4 Novembre, si celebra l’Unità nazionale: cerimonie a Ragusa e Scicli

4 Novembre, si celebra l’Unità nazionale: cerimonie a Ragusa e Scicli

04 Nov 2026 00:10
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Una corona d’alloro, un corteo, una piazza che si riempie di divise e di ragazzi. Oggi, 4 novembre, anche la provincia di Ragusa si ferma per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, la ricorrenza che lega la fine della Grande Guerra al ricordo di chi ha servito e serve il Paese.

Il cuore delle celebrazioni è Ragusa, dove la cerimonia si svolge in contemporanea con quella nazionale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica. A Scicli, invece, la memoria corre dal mare al centro storico, con un programma che comincia di buon mattino a Donnalucata.

4 Novembre a Ragusa: in piazza San Giovanni dalle 11,30

La manifestazione organizzata dalla Prefettura in piazza San Giovanni. L’inizio, inizialmente fissato alle 11, è stato spostato alle 11,30: lo ha comunicato la stessa Prefettura nei giorni scorsi.

Accanto alle autorità civili e militari gli studenti dell’Istituto comprensivo “Palazzello Vann’Antò”. La loro presenza non è un dettaglio di cornice: l’obiettivo dichiarato è ricordare i caduti per l’Italia e avvicinare le nuove generazioni ai valori che nascono dall’Unità nazionale e dal servizio delle Forze Armate. L’anno scorso, nella stessa piazza, la cerimonia si era aperta con l’alzabandiera davanti al Prefetto e alle principali autorità della provincia.

Le vetrine del centro storico raccontano le divise

Chi passeggia in centro a Ragusa può accorgersene anche senza andare in piazza. In collaborazione con il Comune, alcune vetrine del centro storico sono state allestite con uniformi, cimeli, medaglie e documenti. Il materiale appartiene alle Forze Armate, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Capitaneria di porto, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e al Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana. L’allestimento resta visibile fino a domani, 5 novembre.

Scicli, dal lungomare di Donnalucata a piazza Municipio

A Scicli la giornata si divisa in due tempi. Alle 9 a Donnalucata, con il raduno sul sagrato della chiesa di Santa Caterina da Siena. Da lì il corteo raggiunge il Monumento ai Caduti in Mare, sul lungomare, per la benedizione e la deposizione della corona d’alloro. La cerimonia si sposta poi in città. Alle 10,15 il ritrovo davanti al Palco della Musica, in via Penna, da dove il corteo raggiunge la chiesa di San Giovanni. Alle 10,30 la Messa con la benedizione della corona. Il momento conclusivo alle 11,30 in piazza Municipio, con la deposizione dell’alloro al Monumento ai Caduti.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.