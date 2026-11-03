4 Novembre, si celebra l’Unità nazionale: cerimonie a Ragusa e Scicli

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Una corona d’alloro, un corteo, una piazza che si riempie di divise e di ragazzi. Oggi, 4 novembre, anche la provincia di Ragusa si ferma per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, la ricorrenza che lega la fine della Grande Guerra al ricordo di chi ha servito e serve il Paese.

Il cuore delle celebrazioni è Ragusa, dove la cerimonia si svolge in contemporanea con quella nazionale presieduta a Roma dal Presidente della Repubblica. A Scicli, invece, la memoria corre dal mare al centro storico, con un programma che comincia di buon mattino a Donnalucata.

4 Novembre a Ragusa: in piazza San Giovanni dalle 11,30

La manifestazione organizzata dalla Prefettura in piazza San Giovanni. L’inizio, inizialmente fissato alle 11, è stato spostato alle 11,30: lo ha comunicato la stessa Prefettura nei giorni scorsi.

Accanto alle autorità civili e militari gli studenti dell’Istituto comprensivo “Palazzello Vann’Antò”. La loro presenza non è un dettaglio di cornice: l’obiettivo dichiarato è ricordare i caduti per l’Italia e avvicinare le nuove generazioni ai valori che nascono dall’Unità nazionale e dal servizio delle Forze Armate. L’anno scorso, nella stessa piazza, la cerimonia si era aperta con l’alzabandiera davanti al Prefetto e alle principali autorità della provincia.

Le vetrine del centro storico raccontano le divise

Chi passeggia in centro a Ragusa può accorgersene anche senza andare in piazza. In collaborazione con il Comune, alcune vetrine del centro storico sono state allestite con uniformi, cimeli, medaglie e documenti. Il materiale appartiene alle Forze Armate, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Capitaneria di porto, ai Vigili del fuoco, alla Polizia locale e al Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana. L’allestimento resta visibile fino a domani, 5 novembre.

Scicli, dal lungomare di Donnalucata a piazza Municipio

A Scicli la giornata si divisa in due tempi. Alle 9 a Donnalucata, con il raduno sul sagrato della chiesa di Santa Caterina da Siena. Da lì il corteo raggiunge il Monumento ai Caduti in Mare, sul lungomare, per la benedizione e la deposizione della corona d’alloro. La cerimonia si sposta poi in città. Alle 10,15 il ritrovo davanti al Palco della Musica, in via Penna, da dove il corteo raggiunge la chiesa di San Giovanni. Alle 10,30 la Messa con la benedizione della corona. Il momento conclusivo alle 11,30 in piazza Municipio, con la deposizione dell’alloro al Monumento ai Caduti.

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