Ragusa celebra il 4 Novembre: in Piazza San Giovanni la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. FOTO E VIDEO

RAGUSA – Si è svolta questa mattina, in Piazza San Giovanni, la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un appuntamento dal forte valore simbolico che ogni anno unisce istituzioni, autorità civili e militari, scuole e cittadini nel ricordo di chi ha servito e serve il Paese con onore.

Alle ore 11.00, alla presenza del Prefetto di Ragusa, Ranieri, e delle principali autorità provinciali, la cerimonia si è aperta con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno di Mameli, seguiti dalla lettura dei messaggi istituzionali e dalla deposizione della corona d’alloro ai Caduti.

Un momento solenne e partecipato, nel quale la città ha voluto rendere omaggio ai valori di unità, libertà e appartenenza nazionale. Sullo sfondo, le note della banda e il raccoglimento del pubblico hanno accompagnato un silenzio carico di significato, simbolo di gratitudine verso chi ha sacrificato la propria vita per l’Italia.

Per l’occasione, alcune vetrine del centro storico sono state allestite con uniformi, medaglie, cimeli e documenti storici appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Croce Rossa e Associazioni Combattentistiche e d’Arma, offrendo alla cittadinanza uno spaccato di storia e memoria condivisa.

Come sottolineato dal Prefetto, la celebrazione del 4 novembre rappresenta “un segno di coesione e identità nazionale, un’occasione per riaffermare i valori fondanti della Repubblica e ricordare con riconoscenza chi ogni giorno contribuisce alla sicurezza e alla pace del nostro Paese”.

Anche quest’anno, Ragusa ha risposto con calore e partecipazione, rinnovando nel cuore della città un sentimento profondo di unità, memoria e orgoglio italiano. Ha collaborato Giada Drocker

