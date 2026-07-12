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Rapinano una donna sottraendole la borsa: due arresti
12 Lug 2026 13:14
Avrebbero puntato una donna per poi agire e sottrarle la borsa. È accaduto a Vittoria in via Bixio. I due, un uomo e una donna sono stati arrestati dalla Polizia allertata da alcuni testimoni. Lei, difesa dall’avvocato Matteo Anzalone è stata condotta al carcere di piazza Lanza a Catania; lui, difeso dall’avvocato Giovanni Ascone, è a Ragusa.
Della ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, si sono occupati gli agenti del commissariato di Vittoria. Ai due arrestati, la Procura avrebbe contestato il reato di rapina in concorso. L’udienza di convalida è fissata per lunedì 13 luglio davanti al gip Eleonora Schininà. Foto generata con AI
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