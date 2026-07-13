A Modica successo per l’evento Corrado Serramenti e Kasa Korus

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Una serata tra innovazione, architettura, relazioni umane e cultura del costruire bene

Non un semplice evento aziendale, ma un’esperienza costruita attorno alle persone, alla progettazione e alla visione imprenditoriale. È questo il messaggio emerso dalla serata del 10 luglio organizzata da Corrado Serramenti presso il proprio showroom di Contrada Beneventano, a Modica (Rg), in occasione della presentazione ufficiale della partnership con Kasa Korus e del lancio del volume fotografico “I Nostri Capolavori”.

Un appuntamento che ha riunito professionisti del settore, clienti e partner in un contesto curato nei minimi dettagli, trasformando uno showroom in un luogo di incontro, confronto e condivisione di idee.

Sono stati 58 gli ospiti presenti, tra cui 25 architetti provenienti dalle province di Ragusa e Siracusa, insieme a clienti storici e professionisti che collaborano quotidianamente con l’azienda. Un pubblico selezionato che ha contribuito a creare un clima autentico, lontano dalle tradizionali logiche commerciali e orientato invece al valore delle relazioni.

Una storia nata dalla scelta di andare oltre la sicurezza

Ad aprire la serata è stato il fondatore dell’azienda, Corrado Puglisi, che ha ripercorso le origini del progetto imprenditoriale nato nel 2020, nel pieno dell’emergenza pandemica.

Una scelta coraggiosa, maturata dopo oltre vent’anni di esperienza nel settore, con l’obiettivo di costruire un modello differente: non un semplice fornitore di serramenti, ma un partner capace di affiancare progettisti e clienti durante tutte le fasi del percorso, dalla visione iniziale alla realizzazione finale.

«Chi immagina e progetta spazi di valore merita interlocutori all’altezza della complessità del progetto», ha sottolineato Puglisi nel corso del suo intervento.

Un messaggio che rappresenta la filosofia aziendale e che negli anni ha contribuito a consolidare la reputazione dell’impresa nel territorio.

Il valore delle persone al centro del progetto

Uno dei momenti più significativi della serata è stato dedicato alla presentazione della squadra che ogni giorno contribuisce alla crescita dell’azienda.

Collaboratori, familiari e professionisti sono stati raccontati non attraverso ruoli e mansioni, ma attraverso il contributo umano e professionale apportato nel tempo.

Un passaggio che ha restituito l’immagine di un’impresa fortemente radicata nei valori della fiducia, della responsabilità condivisa e della collaborazione.

Tra i momenti più emozionanti della serata, il ricordo di un insegnamento ricevuto dal padre del fondatore, Enzo Puglisi, racchiuso in una frase che ancora oggi rappresenta la bussola delle sue decisioni imprenditoriali.

«Portami dove ti senti di andare, non dove ti senti al sicuro.»

Parole che hanno trovato immediata risonanza tra i presenti e che sintetizzano efficacemente il percorso di crescita di un’azienda nata dalla volontà di guardare oltre i limiti imposti dalle circostanze.

Nasce la partnership con Kasa Korus

La seconda parte dell’evento è stata dedicata alla presentazione ufficiale di Kasa Korus, progetto che segna una nuova fase nella collaborazione tra Corrado Serramenti e il gruppo industriale Kompany.

L’iniziativa punta a rafforzare il rapporto tra produzione, progettazione e cliente finale attraverso un sistema integrato interamente Made in Italy.

Kasa Korus rappresenta infatti l’evoluzione di una filiera specializzata che comprende realtà produttive dedicate a serramenti, porte d’ingresso, persiane e vetrate panoramiche, con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più qualificata e personalizzata.

Il simbolico taglio del nastro ha sancito l’avvio ufficiale di questo nuovo percorso, accolto dagli applausi degli ospiti presenti.

“I Nostri Capolavori”: quando un progetto diventa racconto

Tra i momenti più apprezzati della serata, la presentazione del volume fotografico “I Nostri Capolavori”, una pubblicazione che raccoglie alcuni dei lavori più rappresentativi realizzati negli ultimi anni.

Non un catalogo commerciale, ma un racconto per immagini dedicato alle persone, ai professionisti e alle abitazioni che hanno dato vita ai progetti.

Le opere selezionate testimoniano la capacità dell’azienda di operare in contesti differenti, dal recupero del patrimonio storico alle architetture contemporanee, interpretando le esigenze di progettisti e committenti con attenzione al dettaglio e qualità esecutiva.

Il volume rappresenta inoltre il primo capitolo di una collana editoriale destinata a svilupparsi nel tempo attraverso nuovi temi, nuove realizzazioni e nuovi eventi dedicati.

Un dialogo concreto tra professionisti e clienti

L’aperitivo conviviale ha favorito uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa: il confronto diretto tra architetti, tecnici e clienti.

Un momento spontaneo che ha permesso di mettere in relazione chi immagina gli spazi, chi li realizza e chi li vive quotidianamente.

Numerosi gli attestati di stima ricevuti dall’azienda durante la serata, così come gli apprezzamenti espressi dai professionisti presenti per la qualità dell’organizzazione e per il livello dei progetti presentati.

Particolarmente significativa la presenza di professionisti appartenenti a diverse generazioni, elemento che ha favorito uno scambio di esperienze e visioni sul futuro dell’architettura e della progettazione nel territorio ibleo.

Un evento che guarda al futuro

La serata si è conclusa con la consegna del volume commemorativo agli ospiti e con un momento di ringraziamento da parte dell’azienda.

Il bilancio finale è stato ampiamente positivo, non soltanto per la partecipazione registrata ma soprattutto per il valore relazionale generato dall’iniziativa.

L’evento ha confermato come oggi il successo di un’impresa non si misuri esclusivamente attraverso i risultati economici, ma anche dalla capacità di costruire comunità professionali, condividere cultura progettuale e creare connessioni autentiche tra persone.

Un percorso che Corrado Serramenti continua a portare avanti con la stessa filosofia che ne ha accompagnato la nascita: investire nella qualità, nelle relazioni e nella visione di lungo periodo.

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