A Vittoria due incendi in pochi giorni: in fiamme il negozio Serpy e un’auto in pieno centro

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Una notte di paura ha scosso la città di Vittoria, dove un violento incendio ha completamente devastato il noto negozio di abbigliamento Serpy, situato all’angolo tra via Roma e via Gaeta. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino, quando il rogo ha iniziato ad avvolgere rapidamente i locali dell’attività commerciale.

L’incendio ha richiesto un lungo e complesso intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati tempestivamente sul posto per cercare di contenere le fiamme e impedire che il fuoco potesse raggiungere gli appartamenti situati ai piani superiori e gli edifici vicini. La zona, infatti, si trova in un’area centrale della città, caratterizzata dalla presenza di numerose abitazioni e attività commerciali.

Le squadre dei pompieri hanno lavorato per diverse ore prima di riuscire a domare completamente il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. Il bilancio è pesante: ingenti i danni riportati dalla struttura del negozio e dalla merce presente all’interno, completamente compromessa dalle fiamme e dal fumo.

Indagini in corso: non esclusa la pista dolosa

Dopo lo spegnimento dell’incendio sono scattati i rilievi tecnici per ricostruire con precisione le cause dell’accaduto. Le autorità hanno avviato le indagini e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi.

Gli investigatori stanno valutando tutte le possibili cause, compresa quella di un eventuale incendio di origine dolosa, anche se sarà necessario attendere gli accertamenti tecnici per stabilire con certezza il punto di innesco e la natura del rogo.

Solo pochi giorni prima un’altra emergenza: auto in fiamme in via Gaeta

L’incendio del negozio Serpy arriva dopo un altro episodio che aveva già destato preoccupazione a Vittoria. Nei giorni scorsi, infatti, un’auto è stata avvolta dalle fiamme all’incrocio tra via Gaeta e via Vicenza.

Il rogo ha interessato soprattutto la parte anteriore della vettura, una macchina di colore rosso, provocando danni evidenti alla carrozzeria e lasciando tracce sull’asfalto circostante.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per mettere in sicurezza l’area, gestire la viabilità e avviare i primi accertamenti. Anche in quel caso le cause dell’incendio restano da chiarire: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è la possibilità di un guasto tecnico, ma non sono escluse altre eventualità.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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