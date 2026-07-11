Marina di Modica e il weekend di grande beach volley con i campioni d’Italia. Iniziata la tappa Gold

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

MODICA – È entrata nel vivo questo venerdì, sulla spiaggia di Marina di Modica, la seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. La manifestazione, organizzata da Isoci con il sostegno della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica, ha preso il via con la giornata dedicata alle qualificazioni, regalando subito incontri combattuti e grande spettacolo.

Concluse le gare di accesso, è stato definito il tabellone principale, che da oggi vedrà scendere in campo le migliori coppie del circuito nazionale, pronte a contendersi punti preziosi per la classifica e il successo in uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Nel torneo maschile hanno conquistato l’accesso al main draw Matteo Camozzi e Nicolò Siccardi, Luca Cravera e Federico Geromin, Daniele Sablone e Paolo Ficosecco, Matteo Camerani e Matteo Bellucci, Alessandro Carucci e Alessandro Preti, oltre a Edoardo Pantalei e Andrea Lupo.

Ad attenderli ci saranno alcuni tra i protagonisti più importanti del beach volley italiano. A guidare il tabellone sono i campioni d’Italia in carica Manuel Alfieri e Alex Ranghieri, ma saranno presenti anche Daniele Lupo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, insieme ad Andrea Frinolli. Per Lupo si tratta di un ritorno speciale: a Marina di Modica ha già vinto due volte, nel 2024 in coppia con Ivan Zaytsev e nel 2025 con Davide Borraccino.

Anche il tabellone femminile promette spettacolo. Dalle qualificazioni sono emerse Elisa Tonello e Francesca Pastore, Lee Fezzi Cindy e Irene Enzo, Anna Pelloia e Maria Rachele Mancinelli, Valentina Torrese e Martina Biancini, Sofia Arcaini ed Eleonora Annibalini, Courtney Schwan e Alice Eaco. Ad attenderle le migliori coppie del ranking nazionale, comprese le vincitrici delle ultime due edizioni disputate a Marina di Modica: Chiara They e Sara Breidenbach, campionesse uscenti, e Alice Gradini con Federica Frasca, trionfatrici nel 2024.

La giornata inaugurale non ha sorriso alle coppie siciliane. Franco Arezzo e Simone Augugliaro sono andati vicinissimi alla qualificazione: dopo aver vinto il derby contro Corrado Paternò Castello e Giovanni Firrincieli, hanno sfiorato l’impresa contro Camerani e Bellucci, cedendo soltanto al tie-break dopo aver dominato per lunghi tratti del match. Si è fermata all’ultimo turno anche la corsa dei catanesi Geri Ndrecaj e Simone Orto, superati in due set da Camozzi e Siccardi.

Tra le storie più significative della giornata c’è quella di Paolo Ficosecco. A 46 anni il marchigiano continua a essere protagonista del beach volley italiano e, in coppia con Daniele Sablone, ha conquistato il pass per il tabellone principale grazie a una brillante rimonta. Campione d’Italia nel 2012, Ficosecco è ormai considerato un siciliano d’adozione grazie al lungo legame con Catania, dove si allena da anni sotto la guida di Gianpietro Rigano.

La manifestazione proseguirà per tutto il fine settimana, trasformando Marina di Modica in uno dei principali palcoscenici nazionali del beach volley. L’ingresso agli incontri è gratuito e il programma prevede gare dalla mattina fino alla sera, con le finali in programma domenica.

foto della prima giornata

credit Fipav Creative Hub (foto Ficosecco, azione femminile, Augugliaro e Arezzo)

secondo blocco di foto Ficosecco (credit Salvo Gallo)

© Riproduzione riservata