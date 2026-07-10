Fumarole: blitz dei Carabinieri con l’elicottero. Due imprenditori agricoli denunciati

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Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa per contrastare i reati ambientali che, soprattutto durante la stagione estiva, interessano la fascia trasformata del territorio ibleo. L’obiettivo è quello di arginare il fenomeno delle cosiddette “fumarole”, pratica illegale legata alla combustione incontrollata degli scarti agricoli che, oltre a rappresentare un rischio per l’ambiente e la salute pubblica, alimenta numerose segnalazioni da parte dei cittadini.

L’ultimo intervento ha portato alla denuncia di due imprenditori agricoli di Vittoria, ritenuti responsabili di avere effettuato attività di abbruciamento non autorizzata in violazione delle disposizioni vigenti.

L’operazione con l’elicottero tra il litorale e la fascia serricola

L’operazione è stata condotta nella mattinata di venerdì dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina, supportati da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania.

Il servizio, pianificato nelle prime ore del mattino, ha previsto un monitoraggio simultaneo dal cielo e da terra delle aree maggiormente interessate dalle coltivazioni intensive in serra, con particolare attenzione al tratto costiero compreso tra Santa Croce Camerina e Marina di Ragusa.

Grazie all’osservazione aerea, i militari hanno individuato in contrada Finocchiara alcuni terreni sui quali erano presenti cumuli di residui vegetali e diversi punti di combustione.

Ripreso dall’alto mentre tentava di spegnere il fuoco

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, una delle persone presenti sul terreno, accortasi del sorvolo dell’elicottero dell’Arma, avrebbe cercato di spegnere rapidamente le fiamme che aveva appiccato nelle prime ore della giornata.

Ogni movimento, però, sarebbe stato documentato dalle apparecchiature di videoregistrazione installate a bordo del velivolo, consentendo ai militari di raccogliere elementi utili durante l’intervento.

Una volta raggiunta l’area, i Carabinieri hanno verificato la presenza di numerosi cumuli di scarti della lavorazione agricola ancora interessati dall’attività di combustione. Dopo aver messo in sicurezza la zona, gli investigatori hanno ricostruito la proprietà dei terreni.

Denunciati due imprenditori agricoli di Vittoria

Le verifiche hanno consentito di ricondurre i terreni a due società agricole riconducibili a due imprenditori di Vittoria, rispettivamente di 66 e 74 anni.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il mancato rispetto dell’ordinanza che disciplina le attività di abbruciamento degli scarti vegetali, effettuate senza le necessarie autorizzazioni.

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