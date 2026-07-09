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Fiamme alte sulla litoranea Cava d’Aliga Sampieri: pericolo anche per le abitazioni
09 Lug 2026 21:30
SCICLI – Un incendio si è sviluppato sulla litoranea Cava d’Aliga-Sampieri, facendo scattare l’allarme tra i residenti della zona e gli automobilisti in transito.
A destare preoccupazione le fiamme altissime, oltre dieci metri, visibili anche a distanza, che hanno iniziato a propagarsi in una zona rurale caratterizzata da canneti e che poi si sono estese anche all’altro lato della carreggiata mettendo in pericolo anche le auto in transito costrette a fermarsi.
Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco, da Modica e dal Comando provinciale di Ragusa, chiamate a intervenire per circoscrivere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Al momento non risultano coinvolte abitazioni, ma cresce la preoccupazione per il rapido sviluppo delle fiamme e per la presenza del vento che potrebbe favorire l’avanzata del fronte. Il rogo sta interessando la strada di collegamento verso Sampieri, proprio sul bivio di via Valdo, ingresso alla borgata di Cava d’Aliga.
La situazione è in aggiornamento.
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