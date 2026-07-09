Uno scippo in pieno centro a Vittoria: fermata una coppia

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Uno scippo in pieno centro nel pomeriggio di oggi a Vittoria. L’episodio si è verificato in via Bixio: un uomo e una donna avrebbero preso di mira una donna che si trovava nella strada. La coppia di malviventi si trovava all’interno di un’auto. La donna sarebbe scesa mentre il marito rimaneva al volante e con destrezza avrebbe strappato la borsa alla donna. Qualcuno però si è accorto dell’accaduto e ha allertato la Polizia. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno fermato la coppia. I due sarebbero vecchie conoscenze delle forze dell’ordine, conosciuti anche per vari reati simili. Ora si attende il provvedimento del magistrato che dovrebbe assumere i provvedimenti necessari e disporre l’eventuale arresto o la denuncia a piede libero.

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