La tragedia di Comiso, domani i funerali di Giovanni Iacono. La madre resta in ospedale

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Si svolgeranno domani mattina, alle 9,30, nella chiesa di San Biagio, a Comiso, i funerali di Giovanni Iacono, l’uomo di 50 anni che due giorni fa ha aggredito e picchiato l’anziana madre, con cui viveva in un appartamento a Comiso.

L’uomo che pare avesse problemi psichiatrici fin dalla giovane età, era stato in passato ospite di un centro specialistico. Lunedì sera, nell’appartamento si è consumata l’ennesima aggressione: pare non fosse la prima volta.

Il funerale si svolgerà domani alle 9,30 a Comiso, nella chiesa di San Biagio, in questi giorni aperta al culto quotidianamente in vista dei festeggiamenti in onore del patrono San Biagio in programma domenica prossima.

La madre si trova ancora ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Le ferite rimediate dal figlio non sono gravi, ma ne hanno suggerito il ricovero per alcuni giorni per le cure necessarie.

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