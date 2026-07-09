Brucia i rifiuti vicino al mercato ortofrutticolo di Comiso: denunciato un 38enne

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COMISO – È stato denunciato all’Autorità giudiziaria un uomo di 38 anni sorpreso mentre dava alle fiamme rifiuti speciali non pericolosi in contrada Mendolilla, nelle vicinanze del mercato ortofrutticolo di Comiso.

L’intervento è scattato intorno alle 4.30 nell’ambito dei servizi notturni programmati dalla Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il contrasto al fenomeno delle cosiddette “fumarole”. Gli agenti hanno individuato un rogo alimentato da cassette in legno e in plastica, oltre ad altri materiali di imballaggio, riuscendo a identificare il presunto responsabile.

Nei confronti del 38enne sono stati eseguiti gli adempimenti di rito per il deferimento all’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di controllo predisposte dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per contrastare gli abbruciamenti illeciti di rifiuti, una pratica che continua a rappresentare una delle principali criticità ambientali del territorio, in particolare nelle aree agricole e in prossimità dei mercati ortofrutticoli.

«La nostra Polizia provinciale, con il coordinamento del comandante Raffaele Falconieri e l’attività sul campo del commissario Antonio Terribile, è costantemente impegnata nel controllo del territorio e nel contrasto agli illeciti ambientali. Chi viola le regole viene individuato, sanzionato e deferito all’Autorità giudiziaria secondo le procedure previste dalla legge. L’Ente conferma il massimo impegno nel proseguire le attività di vigilanza del territorio», ha dichiarato la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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