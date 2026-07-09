Ragusa accelera sulla plastica riciclata: arrivano 10 ecocompattatori RecoPet per premiare i cittadini virtuosi

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Ragusa compie un nuovo passo verso una gestione sempre più sostenibile dei rifiuti e della plastica. Il Comune, in collaborazione con COREPLA – Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, aderisce al progetto RecoPet, un’iniziativa nazionale che punta a incrementare la raccolta selettiva e il riciclo delle bottiglie in PET attraverso un sistema innovativo basato su ecocompattatori e premialità per i cittadini.

L’obiettivo è trasformare un gesto quotidiano come il conferimento delle bottiglie di plastica in un comportamento virtuoso capace di produrre benefici ambientali e coinvolgimento diretto della comunità.

Dieci ecocompattatori distribuiti in città e nelle frazioni marinare

Il progetto prevede l’installazione di 10 ecocompattatori sul territorio comunale, strumenti tecnologici destinati alla raccolta esclusiva delle bottiglie in PET per uso alimentare, come quelle utilizzate per acqua minerale, bibite, succhi di frutta, energy drink e latte.

Le nuove strutture saranno collocate in punti strategici della città e delle zone costiere: dall’ex stazione Bus di via Zama a via Giambattista Cultrone, da via della Costituzione al quartiere Gesuiti di Marina di Ragusa, passando per Largo San Paolo, il parcheggio Rabito in zona Padre Pio a Marina, il parcheggio di via Rumor, via Sant’Agostino, via Failla e via Vittorio Emanuele Orlando angolo via Bruno.

Una rete capillare pensata per rendere semplice e accessibile il conferimento delle bottiglie e favorire una maggiore partecipazione dei cittadini.

Bottiglie riciclate e premi per chi conferisce

Il funzionamento del progetto RecoPet punta sul coinvolgimento attivo degli utenti. Attraverso l’applicazione RecoPet, i cittadini potranno registrare i conferimenti effettuati negli ecocompattatori e accumulare punti.

Il sistema di premialità consentirà di trasformare i punti raccolti in sconti, coupon e premi messi a disposizione nell’ambito dell’iniziativa, creando un collegamento diretto tra comportamento sostenibile e vantaggio per il cittadino.

Una modalità che punta non solo a migliorare la quantità della plastica raccolta, ma anche a rafforzare la consapevolezza sul valore dei materiali riciclabili.

Cassì: “Un progetto che migliora qualità e quantità del riciclo”

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì sottolinea il valore ambientale dell’iniziativa.

“L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare l’intercettazione delle bottiglie in PET, migliorando ulteriormente la qualità e la quantità dei materiali avviati a riciclo e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta differenziata e recupero della plastica”.

Secondo il primo cittadino, RecoPet rappresenta anche uno strumento educativo importante, capace di diffondere tra i cittadini una maggiore attenzione ai temi dell’economia circolare e dell’utilizzo responsabile delle risorse.

Giuffrida: “Sostenibilità ambientale senza costi per il Comune”

Anche l’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida evidenzia il valore strategico della collaborazione con COREPLA.

“Con l’installazione di ben 10 ecocompattatori sul territorio offriamo alla comunità uno strumento pratico e accessibile per fare la differenza ogni giorno. La forza di questa collaborazione sta nella capacità di unire la sostenibilità ambientale a quella economica”.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda infatti la gestione del servizio: tutte le attività operative saranno sostenute e coordinate integralmente da COREPLA, senza alcun costo per l’Amministrazione comunale.

COREPLA gestirà raccolta, manutenzione e avvio al riciclo

Il consorzio si occuperà della manutenzione degli ecocompattatori, della fornitura delle attrezzature necessarie, del ritiro delle bottiglie raccolte, del trasporto e dell’avvio al riciclo del materiale conferito.

I quantitativi raccolti attraverso il progetto saranno periodicamente comunicati al Comune di Ragusa e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo degli imballaggi in plastica.

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