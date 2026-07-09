Uno spettacolo della natura: 574 piccoli fenicotteri colorano il Pantano Longarini

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I fenicotterini sono la forza della natura, quella natura che veicola la vita sotto il sole cocente, le ondate di calore, il venticello e la brezza marina poco distante. Nati nei mesi scorsi i fenicotterini crescono. “Sono cinquecentosettantaquattro i fenicotteri nati quest’anno in totale, dalle oltre mille coppie che hanno, come ormai succede regolarmente dal 2021, colonizzato gli isolotti realizzati dalla fondazione al centro del Pantano Longarini – spiega il biologo Paolo Galasso nel sito della Riserva naturale della Fondazione tedesca che ha acquistato le aree dei pantani Longarini e Cuba facendole diventare un’oasi per uccelli migratori – i piccoli godono di ottima salute e sono già tutti abbastanza indipendenti. Hanno creato un ‘asilo nido’, un raggruppamento di cui, a turno, pochi adulti si prendono cura. Nonostante la giovane età, alcuni di loro iniziano già a prendere confidenza con le piccole ali! A fine estate, una volta che il piumino sarà stato sostituito da piume e penne, inizieranno le prove di volo vere e proprie!. E’ un vero spettacolo della natura quello che ogni giorni si può assistere venendo ai pantani, nella Riserva naturale della Fondazione biodiversità tedesca”. Ammirare questi piumati che crescono a vista d’occhio può essere l’alternativa a mezza giornata di mare durante le vacanze estive. Una curiosità per chi ama la natura e le sue massime espressioni, una di questa la nascita e la crescita dei fenicotteri che stanziano, al momento, nel pantano Longarini fra Ispica e Pachino con presenze importanti anche nell’oasi di Priolo nel Siracusano”.

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