Migranti: ancora un arrivo a Pozzallo. Sbarco concluso

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Giornata di super lavoro a Pozzallo, dove, a poche ore di distanza dallo sbarco di 46 migranti, la motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 ne ha messi in salvo altri 26. Diciotto gli adulti e 8 i minori che sono stati rintracciati a circa 35 miglia dalle coste siciliane. In prevalenza originari del Bangladesh, (tranne 6 egiziani), sarebbero partiti dalla Libia due giorni fa. Diversi i casi di scabbia rilevati dal doppio controllo medico. Come nello sbarco di stamattina, primo controllo ad opera dell’Usmaf, seguito dall’Azienda sanitaria provinciale (con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta) e poi il trasferimento all’hot spot con l’assistenza della Fondazione Migrantes e della Protezione civile che si sono occupate dell’accoglienza. Non è stato necessario alcun ricovero. All’hot spot il completamento delle procedure di identificazione. Lo sbarco si è concluso intorno alle 15.00.

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