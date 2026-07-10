Incendio sulla litoranea Cava d’Aliga-Sampieri, tanta paura ma nessun danno a persone o abitazioni

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Per fortuna si è conclusa senza conseguenze per persone o abitazioni la paura vissuta nella serata di ieri sulla litoranea Cava d’Aliga-Sampieri, dove un vasto incendio aveva fatto temere il peggio.

Le altissime fiamme, che in alcuni momenti hanno superato i dieci metri di altezza, avevano generato momenti di forte apprensione tra residenti e automobilisti in transito, anche perché il rogo, sviluppatosi in un esteso canneto, aveva raggiunto entrambi i lati della carreggiata, costringendo diverse auto a rallentare o fermarsi per motivi di sicurezza.

A rendere ancora più impressionante la scena sono stati il fragore prodotto dalle canne che bruciavano e la rapidità con cui il fuoco si propagava, alimentato dalla vegetazione secca.

L’intervento delle squadra dei Vigili del Fuoco di Modica e di Ragusa ha consentito di circoscrivere e spegnere l’incendio in circa due ore, evitando che le fiamme raggiungessero abitazioni o provocassero danni a cose e persone.

L’allarme era scattato quando il rogo aveva interessato la zona del bivio di via Valdo, all’ingresso della borgata di Cava d’Aliga, lungo una delle arterie più frequentate del litorale in questo periodo estivo.

Resta alta, comunque, l’attenzione sul fronte incendi. Le alte temperature, la vegetazione particolarmente secca e il vento continuano infatti a rappresentare un mix estremamente favorevole allo sviluppo e alla rapida propagazione dei roghi, rendendo fondamentale segnalare tempestivamente qualsiasi principio d’incendio.

L’episodio di ieri sera si chiude dunque con un sospiro di sollievo: tanto spavento, qualche momento di panico per chi si trovava a transitare lungo la litoranea, ma nessun ferito e nessun danno a edifici o veicoli.

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