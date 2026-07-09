Agricoltore aggredito da due pittbull a Pedalino, l’uomo ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania

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Un uomo di 63 anni aggredito da due pittbull nella zona di Pedalino. L’uomo, un agricoltore, si trovava nei terreni di proprietà di un’azienda agricola della zona, intento a coltivare i campi di pomodoro e a raccogliere i frutti.

L’epispodio si è verfificato sabato scorso. I due cani, pare di proprietà di alcuni vicini, avrebbero scavalcato la recinzione e il cancello giungendo fino all’azienda poco distante dove lavorava l’agricoltore di Pedalino. I due cani lo hanno azzannato con violenza. L’uomo è finito a terra ed è riuscito a proteggere il volto contro il terreno. Alla fine i cani sono andati via, pare richiamati all’esterno con del cibo. L’uomo ha riportato profonde ferite alle braccia e alle gambe. È stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria. I sanitarui hanno effettuato i primi interventi poi è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato. Ha già subito un primo intervento chirurgico e dovrà affrontarne altri a causa delle profonde ferite riportate.

Sulòl’episodio indagano i carabinieri. Pare che non ci siano testimoni, tranne chi è intervenuto in un momento successivo. I cani, probabilmente, non avevano la museruola. Si dovrà accertare questo particolare nonchè le condizioni di sicurezza.

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