Evade dai domiciliari e minaccia di far esplodere una bombola di gas: arrestato a Modica

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Momenti di grande tensione nella notte a Modica, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un 40enne del posto, gravemente indiziato di evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato intorno alle 3 del mattino, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile si sono recati presso l’abitazione dell’uomo per un controllo previsto dal regime cautelare cui era sottoposto. Al loro arrivo, però, i Carabinieri hanno notato immediatamente che il 40enne non si trovava all’interno del domicilio, ma era in strada, a diversi metri dalla propria abitazione.

La fuga e le minacce ai militari: momenti di paura in un vicolo

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo cercando di allontanarsi rapidamente e imboccando un vicolo nelle vicinanze dell’abitazione. I militari si sono messi immediatamente al suo inseguimento per impedire la fuga, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 40enne, ormai raggiunto e in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a minacciare i Carabinieri, avvicinandosi a una bombola di gas collocata vicino all’ingresso della propria abitazione.

L’uomo avrebbe quindi aperto la valvola della bombola provocando una fuoriuscita di gas e avrebbe indicato anche un cannello a gas presente su un tavolino, minacciando di provocare un’esplosione qualora i militari si fossero avvicinati.

La trattativa dei Carabinieri evita il peggio

La situazione ha richiesto particolare sangue freddo da parte dei militari intervenuti. I Carabinieri hanno cercato di instaurare un dialogo con il 40enne, tentando di riportare la calma e distrarre l’uomo per evitare conseguenze pericolose.

Grazie alla professionalità e alla prontezza degli operatori, è stato possibile cogliere un momento favorevole per intervenire e bloccare il soggetto. Contestualmente, la bombola di gas è stata messa in sicurezza, scongiurando il rischio di un’esplosione.

Alle operazioni ha collaborato anche personale della Polizia di Stato, intervenuto in supporto dei Carabinieri nelle fasi più delicate dell’intervento.

Trasportato in ospedale e poi arrestato: disposto il carcere

A causa del forte stato di agitazione e alterazione, il 40enne è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale di Modica, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso e successivamente dimesso.

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato. Dopo l’udienza di convalida davanti al Tribunale di Ragusa, l’Autorità Giudiziaria iblea ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

Il 40enne dovrà rispondere delle accuse di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

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