Blitz antidroga a Ragusa: in casa quasi un chilo di stupefacenti

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuovo colpo al traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Ragusa. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa, insieme ai militari della Stazione di Ragusa Principale, hanno arrestato un uomo di 29 anni, di origine tunisina, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati dall’Arma per contrastare il fenomeno dello spaccio nel capoluogo ibleo, con particolare attenzione alle aree del centro storico.

L’operazione dei Carabinieri nel centro storico

L’attività investigativa è nata durante i servizi di monitoraggio del territorio. I militari hanno notato alcuni volti mai osservati prima in città e movimenti ritenuti sospetti, decidendo così di avviare un’attività di osservazione più approfondita.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno fatto irruzione in un’abitazione di via Colonnello Umberto Maddalena, dove dimorava il 29enne, risultato irregolare sul territorio nazionale.

Sequestrati oltre 950 grammi di droga

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, accuratamente nascosto tra i mobili dell’abitazione e all’interno del frigorifero.

Nel dettaglio sono stati sequestrati 250 grammi di cocaina, 700 grammi di hashish e diverse pasticche di MDMA, per un peso complessivo di circa 6 grammi.

Secondo la stima degli investigatori, la sostanza, una volta immessa sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare introiti superiori ai 20 mila euro.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce del quantitativo di droga rinvenuto e delle circostanze emerse durante l’operazione, il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata