Tragedia di Comiso: la madre lotta in ospedale. Condizioni gravi ma stazionarie

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Resta ricoverata in ospedale la donna di quasi 80 anni aggredita dal figlio all’interno dell’abitazione di famiglia a Comiso. La tragedia, culminata con la morte dell’uomo dopo il drammatico gesto successivo all’aggressione, ha scosso profondamente la comunità.

La madre, trasferita al Ospedale Guzzardi di Vittoria, avrebbe riportato diverse ferite ma, secondo quanto emerso, le sue condizioni sarebbero gravi ma stazionarie. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione in casa e il drammatico epilogo

La vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 20, nell’appartamento di Comiso dove madre e figlio vivevano insieme. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la madre all’interno dell’abitazione, dove sarebbero state trovate evidenti tracce di sangue.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe diretto verso la porta finestra dell’appartamento e si sarebbe lanciato nel vuoto all’interno del cavedio dello stabile.

La caduta sarebbe stata parzialmente attutita dal balcone di un altro appartamento, ma l’impatto gli avrebbe comunque provocato traumi gravissimi e lesioni interne. Trasportato d’urgenza in ospedale, i sanitari hanno tentato ogni intervento possibile, ma nelle ore successive il suo cuore ha cessato di battere.

La madre resta sotto osservazione: accertamenti in corso

La donna è stata soccorsa e trasferita al Guzzardi di Vittoria, dove è tuttora assistita dai medici. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente, ma il quadro clinico, pur delicato, non sembrerebbe destare un immediato pericolo per la vita.

La comunità segue con apprensione le condizioni della donna, rimasta coinvolta in una vicenda dai contorni drammatici.

Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, chiamata a ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’abitazione.

Dalle prime informazioni raccolte emergerebbe che l’uomo in passato avrebbe già manifestato comportamenti problematici nei confronti dei genitori. Sarebbero inoltre emersi problemi di natura psichiatrica che, in passato, avrebbero portato anche a periodi di ricovero in strutture specializzate.

L’uomo era conosciuto in città e frequentava alcuni locali della zona. Secondo alcune testimonianze, in determinate circostanze avrebbe avuto improvvisi momenti di difficoltà comportamentale.

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