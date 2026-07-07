Giovanni Iacono è morto: non ce l’ha fatta l’uomo che ha aggredito la madre e si è gettato nel vuoto

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Giovanni Iacono non ce l’ha fatta. Il cinquantenne di Comiso che questa sera ha picchiato selvaggiamente la madre, è morto, poco prima delle 23, all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

L’uomo, dopo aver aggredito la madre, era andato verso la porta finestra dell’appartamento dove viveva con la donna e si è gettato nel vuoto all’interno di un cavedio. L’impatto è stato attutito in parte dal balcone dell’appartamento di un altro appartamento, ma l’uomo ha subito comunque dei traumi fortissimi. Trasportato in ospedale, i medici hanno tentato di tutto per cercare di strapparlo alla morte, ma poco fa il suo cuore ha cessato di battere.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio, poco prima delle 20. Nell’appartamento di corso Ho Chi Min, dove Giovanni Iacono viveva con la madre (il padre era morto quasi tre anni fa) , l’uomo avrebbe aggredito la donna. Nell’appartamento sono rimaste tracce evidenti di sangue. Le altre tracce sono evidentgi nel luogo in cui l’uomo è caduto, procurandogli ferite e lesioni gravissime, anche agli organi interni che in poche ore lo hanno condotto alla morte.

I sanitari hanno tentato i primi soccorsi. Le condizioni gravissime ne hanno impedito il trasferimento in elisoccorso a Catania. Poi il cuore si è fermato.

Le idnagini sono condotte dalla POlizia. pare che l’uomo già altre volte in passato avesse avuto dei comportamnenti vio,lenti nei confronti dei genitori. Pare che avesse problemi psichiatrici che ne avevano anche determinato il ricovero in strutture di cura. Era molrto conosciuto in città, era solito frequnetare alcuni bar della zona incui viveva. Ma talvolta pare fosse preda di alcuni raptus improvvisi . Come quello che oggi ha ferito gravemente la madre e che lo ha condotto alla morte.

La madre, nonostante le gravi ferite riportate e l’età avanzata (ha quasi 80 anni) pare non corra pericolo di vita. E’ ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove si trovava anche il figlio.

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