Grave incendio all’alba in un deposito di auto a Vittoria: distrutti cinque veicoli, indagano i carabinieri

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Un violento incendio è divampato nelle prime ore di oggi all’interno di un deposito di autovetture alla periferia di Vittoria, provocando ingenti danni e richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando la sala operativa del Comando provinciale ha disposto l’invio della squadra operativa del distaccamento di Vittoria, affiancata da una seconda squadra partita da Ragusa con un’autobotte per garantire il rifornimento idrico durante le operazioni di spegnimento.

Complessivamente sono stati impiegati cinque mezzi e dodici vigili del fuoco, impegnati per circa due ore per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero al resto dell’area.

Il bilancio è pesante: cinque autovetture sono state completamente distrutte dal fuoco. L’intensità dell’incendio ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, con il personale intervenuto che ha lavorato per mettere in sicurezza l’intera depositeria ed escludere ulteriori rischi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento le cause del rogo non sono state accertate. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili e non escludono alcuna pista, dall’ipotesi accidentale fino a quella di un eventuale gesto doloso. Saranno i rilievi effettuati nell’area interessata dall’incendio e gli ulteriori approfondimenti investigativi a chiarire l’origine delle fiamme.

L’episodio ha destato preoccupazione nella zona, sia per la violenza del rogo sia per i danni provocati, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto.

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