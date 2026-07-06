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Incendio in una veranda ad Acate, intervengono i vigili del fuoco: evitato il propagarsi delle fiamme all’abitazione
06 Lug 2026 21:29
ACATE – Momenti di apprensione nel pomeriggio ad Acate, dove un incendio si è sviluppato nella veranda di un’abitazione in via Garibaldi.
Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha provveduto a domare le fiamme, evitando che il rogo si propagasse all’interno dell’appartamento.
L’incendio ha interessato gli arredi e i suppellettili presenti nella veranda, che sono stati completamente coinvolti dalle fiamme. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato circoscritto in breve tempo, scongiurando danni più gravi all’intero edificio.
Dai primi rilievi effettuati sul posto, l’origine dell’incendio sarebbe riconducibile, con ogni probabilità, a cause di natura elettrica. Saranno comunque gli ulteriori accertamenti a stabilire con esattezza l’origine del rogo.
Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri della Stazione di Acate, che hanno collaborato nelle operazioni e avviato gli accertamenti di competenza. Non si registrano feriti.:
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